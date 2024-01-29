立院龍頭爭霸將在周四登場，民進黨立法院黨團大會今日正式推舉現任立法院正副院長游錫堃、蔡其昌續戰。游錫堃受訪坦言「雖有信心但沒有把握」，他將誠懇地到國民黨團、民眾黨團報告請益，同時依循老子《道德經》精神，「善者吾善之，不善者吾亦善之，德善矣。信者吾信之，不信者吾亦信之，德信」來向各黨拜票。

游錫堃稍早在民進黨團會議後接受媒體聯訪，他指出，現在無法預料選舉結果，在投票之前，雖然有信心但沒有把握，民主政治就是尊重大家投票結果，任何結果他都尊重。

媒體追問，倘若游錫堃、蔡其昌其中一人當選，但另一人沒有當選，是否將會「團進團出」？游錫堃隨即反問「你是指我當選還要再辭嗎？」，但他強調，因為院長選舉會先投票，相信自己與蔡其昌兩人都能當選，雖然沒有把握但是有信心，會盡量努力。

游錫堃表示，未來他會陸續拜會民進黨團、民眾黨團與國民黨團三大黨團，稍早在民進黨團正式獲得提名後，已在會中一一向民進黨立委握手致意，下午2時30分將前往民眾黨團，而國民黨團因為還沒選出黨團總召，會等到新總召選出後前往交換意見。