49歲鄭姓聯結車駕駛，2020年間因酒後騎車拒絕酒測，被裁罰18萬，吊銷駕照又3次無照騎車、未依規定接受道安講習，累積罰鍰21萬8100元，新北交裁處將案件移送行政執行署士林分署，執行官陸續查得零星小額存款、20年的汽車以及微少的土地，本月執行官從鄭男新增銀行帳戶發現存款，鄭男坦承是薪資帳戶，才決定以分期付款方式，償還剩下的16萬餘元。

鄭男累積積欠罰鍰21萬8100元，新北交裁處遂將案件自2021年5月間起陸續移送士林分署執行。士林分署收案後查得鄭男名下除有一些零星小額銀行存款、一部1999年汽車及數筆因繼承所有八里區設有地上權持分外，尚查無其他可供執行之財產，2年多來查封持分土地及執行銀行存款僅4萬5930元，鄭男仍遲遲未主動繳納或與士林分署聯繫。

今年年初，鄭男知悉該新增銀行存款遭執行後，旋即以電話向書記官表示：該銀行帳戶實為自己開聯結車司機工作之薪資帳戶，也是扶養小孩及老母之唯一生活來源，擔心如該銀行帳戶又被執行，全家生活將大受影響，25日親至士林分署請求就尚欠罰鍰分12期繳納，每期繳納約1萬4000元，希望不再扣押薪資帳戶之銀行存款。

士林分署審酌鄭男的經濟、家庭狀況及各移送機關的意見後，同意鄭男分期繳納方案，鄭男辦妥分期繳納後，原本心中之擔憂同時放下，亦可以安心回工作崗位，不用再擔心將來一家老小無錢可用之窘境。

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