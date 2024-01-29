下營上帝廟每年春節期間上萬人潮參香，除夕夜的歲幣發送更常引爆信徒大排長龍，地方去年整合廟前的上百攤位，改為橫跨春節的年貨大街，提供遊客春節拜廟兼逛街的好去處，29日宣布「好運龍龜－2024下營年貨大街」活動從小年夜到大年初三共有5天活動，吸引遊客前來走春。

下營區上帝廟是地方大廟，春節期間香客絡繹不絕，除夕夜發送生肖歲幣成為傳統，每年都有信徒大排長龍，周邊道路自動聚集上百處攤位，長年來帶來紊亂的交通、消防問題。

下營區公所去年起請來活動廠商規畫，會同警消、環保單位審查，確保年貨大街活動品質及公共安全，從廟前到牌樓約200公尺，展開道路管制，加入特色攤位，整合成年貨大街，擴大舉辦行銷活動吸引遊客。活動從2月8日小年夜橫跨到2月12日大年初三，有吃有玩，提供香客逛街、遊玩去處。

下營區長李宗翰表示，今年「好運龍龜－2024下營年貨大街」參與攤位有傳統的年貨店、豐富節慶食品和紀念品及創意手作市集，打造一個集傳統和現代於一身的年貨大街。

另外還有響應環保的行銷活動，民眾攜帶環保餐具到服務台，即可享優惠。除了可領取生活小物，還可加碼參加抽獎，包括廟方的Q版龍龜、下營農會黑豆醬油禮盒、下營上帝廟歲幣福袋組、生活禮品組等。

現場另有家電抽獎活動，好禮最大獎包含電視、氣炸鍋、烤箱、吹風機、保鮮盒組等大獎，抽獎結果將公告在2月13日下營上帝廟官方粉絲專頁，舉辦線上直播。