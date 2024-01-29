杜卡迪Streetfighter V4 SP2 ABS車款，新車價格188.8萬元起跳，排氣量1103cc，馬力高達208匹，為杜卡迪重機車系頂級車款。（翻攝Yahoo汽機車／王煌忠台中傳真）

台中市南區1家機車行，28日晚間驚傳起火燃燒，消防局迅速到場撲滅火勢，幸未釀成人員受傷，卻造成店內停放的8輛重機半毀、全毀，損失超過400萬元，其中1輛擁有208匹馬力，188萬元起跳的杜卡迪街頭小霸王重機，被燒到僅剩下骨架，愛車人士聽聞深感扼腕。

台中市消防局勤務中心在28日晚間6點55分獲報，南區復興路二段1間機車行起火燃燒，立即派遣勤工、大里、信義等分隊，出動10車及大批警義消到場，布署水線全面灌救，在7點13分撲滅火勢。

警消人員勘查現場，計有3輛重機遭燒毀，5輛半毀，其中1輛被燒到僅剩骨架的重機，竟是杜卡迪Streetfighter V4 SP2 ABS車款，新車價格188.8萬元起跳，排氣量1103cc，馬力高達208匹，為杜卡迪重機車系頂級車款。

業者表示，當時只是出門買晚餐，不料就發生火警，該輛頂級杜卡迪重機，購入才1年多，偶爾會下賽道，如今慘遭燒毀心疼不已，估計總損失超過400萬元，若確認起火原因是電池起火，將向廠商求償。

警消初步研判，為充電鋰電池引發火警，未發現人為介入情事，不過確切起火原因，仍有待消防局火調科鑑驗釐清。