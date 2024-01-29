民進黨嘉義市議員林煒軒28日遭2名男子毆打受傷，29日開記者會發表6點聲明，並與同黨議員一同譴責暴力。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）

被打說是操弄政治事件 林煒軒：遺憾 提案要議會組專案小組還原真相

民進黨嘉義市議員林煒軒28日遭2名男子毆打受傷，控訴被逼「下跪、喊對不起王美惠立委」，被點名的王美惠指林將行車糾紛操弄成政治事件，手法卑鄙，29日林煒軒在臨時會口頭提臨時動議，要組專案小組還原真相，獲在場所有議員舉手覆議，林煒軒也發表6點聲明，針對王美惠對他的批評「深感遺憾」。

今是市議會第11屆113年第1次臨時會最後1天，林煒軒坐輪椅出席，並當場口頭提臨時動議，表示因他本人遭暴力攻擊，建請議會成立專案小組，要求警察局長出席報告，並公布案發時有人代表議員關心此事，獲在場所有議員舉手覆議，不過林煒軒、身兼民進黨市黨部主委林露慧卻當場點名黃敏修，認為他是王美惠的首席顧問是關係人應主動迴避，遭黃敏修拒絕。

林煒軒發言說，黃敏修是王美惠是首席顧問，認為跟案件是相關人，希望能利益廻避，黃露慧說，偵查不公開，專案小組有關係的人應該自己規避，黃敏修不滿兩人有針對性，影響他的權益，且關係人的要先定義，關係人連警察局長都不知道，建議要照議事規則來，議長陳姿妏回應，每位議員都很關心林煒軒事件，今天只討論此次議會提案，針對林煒軒、黃露慧的要求，表示之後再討論。

林煒軒與李姓助理也在黃露慧、黃大佑、黃盈智同黨議員陪同下開記者會，發表聲明，感謝警方偵辦、議會與民進黨同仁聲援，指還原監視器畫面，2名男子一早就在出入口徘徊，顯然不是單純車禍事件，另有媒體報導，肇事者已將手機通聯刪除，為確保證據不會被消滅，相關單位應盡力偵辦。

林煒軒說，他本人不樂見在暴力攻擊之外，又引發政治攻擊，他本人針對事件敘述與說明皆基於事實，王委員對他的批評，深表遺憾。做為民代，打擊不公不義、監督市政是職責，會堅守崗位持續為市民發生。

黃露慧說，建請議會責成專案小組還原事實，幾乎所有議員都有覆議，代表議會一致譴責暴力的決心，同時釐清事實，至於覆議人員有黃敏修，仍認為他應主動規避，籲檢調要積極、勇敢還原事實，讓事實公諸於世。

黃盈智認為，這起事件非常有針對性，不是單純行車糾紛，尤其2名男子無視公權利存在，呼籲檢警快速破案，不要讓對方有時間銷毀證據，甚至說此事件恐引起寒蟬效應。