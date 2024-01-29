每個人個性都不一樣，有些人喜歡熱鬧，有些人喜歡安靜，有時看別人很孤獨，覺得對方很可憐，也許你根本猜錯對方的心思，《搜狐網》點名4星座的人容易孤獨，也很享受孤獨，其實他們不是沒人喜歡，純粹只是自我封閉而已。

▌摩羯座

摩羯不喜歡熱鬧，對於熱鬧氣氛總是敬而遠之，其實他們並不孤單，完全是因為不想加入無意義的社交，他們與人相處也是如此，摩羯不喜歡與人走得太近，尤其是彼此「道」不同的人，摩羯更不想和對方有瓜葛，很多時候他們擺出高冷姿態，只是想讓對方知難而退，事實上，你看摩羯很「孤單」，其實他們只是「自閉」，如果摩羯也能放空自己，出去和朋友交往，那他們壓根就不缺「熱鬧」。

▌天秤座

天秤身邊的朋友不多，甚至可以用「少」來形容，但不得不說，天秤的每個朋友都特別善良，一旦遇到任何困難，這些朋友都會毫不猶豫地伸出援手，許多人都認為天秤「孤單」沒人喜歡，其實他們只是不想去湊熱鬧罷了，再說，天秤自己也不喜歡逢場作戲，不愛交際也是理所然，簡單來說，天秤並非真正的「孤單」，而是對周圍的人際關係要求很高，自然也就不那麼受歡迎了。

▌天蠍座

天蠍的高冷是與生俱來的，他們不習慣與人相處，但不要以為天蠍冷酷無情，其實他們重情重義，一旦認可一個人，就算為對方兩肋插刀也在所不惜，不過，想得到天蠍的認同並不容易，主要是天蠍本身就喜歡「孤單」的感覺，不想和人有太多的人情，所以最容易表現出「孤單」的樣子。

▌水瓶座

水瓶很好理解，在人群中很受歡迎，但不要把他們看成朋友很多，相反地，他們很容易顯得「孤單」，原因是水瓶太善良了，凡事都為別人著想，很多時候會忽視自己，經常受到委屈，重要的是，別人還不知道水瓶受苦了，所以即使周圍有很多歡聲笑語，他們還是很容易產生「孤獨」的感覺。