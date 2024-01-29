運動中發生心臟意外的案例頻傳，引起許多人關注。對此，心臟內科醫師劉中平引述國外研究指出，美國大學校隊成員有比較高的心臟猝死機會，尤其是第一級的男子籃球錦標賽選手，比起美式足球和田徑選手都來得高。而探究最常發生猝死的原因，主要是肥厚性心肌病變及心臟冠狀動脈異常所引起，因此，當從事高強度的體育訓練前，最好評估自身健康，一旦出現胸悶、頭暈、手腳發軟等跡象，務必停止運動、及早就醫。

劉中平在臉書專頁「劉中平醫師的心臟科筆記」發文表示，美國著名的NCAA（全美大學體育協會）是職業選手的搖籃，然而根據過去20年的研究顯示，美國大學校隊成員有比較高的心臟猝死機會，特別是第一級的男子籃球錦標賽選手，比起美式足球和田徑選手都要高。

其中最常發生猝死的原因，劉中平指出，是肥厚性心肌病變以及心臟冠狀動脈異常，但這2種疾病是可透過先進的醫療設備，及早診斷出一些患者。他提到，有超過一半的心臟猝死發生在運動中，若是冠狀動脈的疾病，則幾乎全部都在運動中發生。

所幸透過加強運動選手的心臟疾病篩檢，以及急救設備提升、CPR技術的推廣，劉中平說，數據顯示這20年來，美國NCAA選手心臟猝死的死亡率有明顯降低，顯示醫療的努力是可減少運動員生命危險。

因此，劉中平建議，若要從事高強度的體育訓練前，最好評估一下自身心臟風險，有任何不舒服都要停止運動，尤其是出現以下3種危險訊號，千萬不要硬撐下去：

1、胸口會悶、痛，心跳突然加速起來：要小心是否心肌梗塞發作，或是心律不整產生。

2、頭暈、眼前發黑：要擔心是否腦部循環不良，有可能是心臟無法供血到腦部，也可能是腦中風的前兆。

3、手腳發軟、不聽使喚：要注意是否血液循環不良，也有可能是電解質失衡，導致肌肉無法收縮。