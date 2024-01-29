內政部長林右昌（左五）29日上午前往桃園機場視察安檢作業，由警政署副署長詹永茂（右五）與移民署署長鐘景琨（左四）陪同，先後看了旅客安檢作業與證照查驗作業，除了致贈航警局與移民署國境事務大隊春節加菜金，由航警局長邱文亮（右四）與國境事務大隊大隊長林澤謙（左三）代為接受。（陳麒全攝）

內政部長林右昌（左）29日上午前往桃園機場視察安檢作業，並致贈航警局春節加菜金，由航警局長邱文亮（右）代為接受。（陳麒全攝）

農曆春節將至，許多國人在春節連假期間安排回國或出國度假，近期桃園機場出入境人潮明顯增加，內政部長林右昌29日上午前往桃園機場視察安檢作業，林右昌提醒國人出國前可以事先檢查有沒有帶到違禁品，提早處理跟丟棄，讓整個通關的過程更加順利。

內政部長林右昌（左二）29日上午前往桃園機場視察安檢作業，由警政署副署長詹永茂（右一）與移民署署長鐘景琨（左一）陪同，先後看了旅客安檢作業與證照查驗作業，並致贈移民署國境事務大隊春節加菜金，由國境事務大隊大隊長林澤謙（右二）代為接受。（陳麒全攝）

內政部長林右昌29日上午前往桃園機場視察安檢作業，先後看了旅客安檢作業與證照查驗作業，也特別準備了小紅包，發給出國旅客。（陳麒全攝）

林右昌29日上午在警政署副署長詹永茂與移民署署長鐘景琨陪同下，到桃園機場視察，先後看了旅客安檢作業與證照查驗作業，除了致贈航警局與移民署國境事務大隊春節加菜金，由航警局長邱文亮與國境事務大隊大隊長林澤謙代為接受，也特別準備了小紅包，發給出國旅客。

內政部長林右昌29日上午前往桃園機場視察安檢作業，先後看了旅客安檢作業與證照查驗作業，也特別準備了小紅包，發給出國旅客。（陳麒全攝）

林右昌表示，今年已經恢復到疫情前大概82％的旅客量，因此機場準備了快速通關，提醒民眾能夠盡量使用e-Gate（入出國自動查驗通關）的系統，就算沒有註冊也能在註冊與通關同時完成。

林右昌也談到目前移民署國境事務大隊準備了親子的通道，如果有帶12歲以下的小朋友沒辦法使用e-Gate通關的家長們，也可以使用親子的友善通道來加速通關的速度，另外，在10個日本機場有預先的通關作業，未來也希望能夠跟更多的國家還有機場有相關合作的協定，讓旅客在出國出關的時候能夠更加順暢、便利。

林右昌特別提醒民眾台灣跟日本是亞洲唯二沒有非洲豬瘟疫情的國家，請大家出國去玩，回國的時候也為國家安全來盡一份心力，相關豬肉的製品不要帶回來、遵守相關規定。