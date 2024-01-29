Acer Veriton Vero N4720GT桌上型電腦提供多樣化的連接選項，使用者可以透過快速及穩定的Wi-Fi 6及多元連接埠，包含USB Type A、USB 3.2 Gen 2 Type-C、DisplayPort、HDMI、D-sub等多種配置選擇，提供高速傳輸，亦能保持充電模式。此外，還具有專屬管理工具，包括 Acer Office Manager 以及 Acer Control Center，讓企業IT人員輕鬆管理多台裝置，並有系統狀況指示燈，偵測異常時，會立即警示。宏碁提供原廠全程尊榮服務三大保證，包括：保證原廠公司正貨、原廠專業諮詢，及原廠售後服務。 Acer商用桌機堅守環境永續承諾，通過能源之星(Energy Star)、EPEAT以及環保標章等環保認證，將環境負擔降至最低。同時，積極使用消費後回收塑膠再生材料（PCR）和可回收包材，實現Acer Earthion的環保永續使命。

《金融》台股站回萬八 4檔台股ETF領先創新高
玖壹壹「新師弟」身份曝光 點名春風：想被他保護
歲末年終再生家具特賣會28日登場 古董腳踏車超吸睛
#宏碁 #原廠 #環保 #保護 #站回