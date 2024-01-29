宏碁(2353)今早股價站回10日線，因應環保趨勢，宏碁推出新款為環保永續理念打造的迷你桌上型電腦Acer Veriton Vero Mini (VVN4720GT)，1公升小巧體積，搭載第13代Intel Core i5處理器，以及16GB DDR5記憶體、512GB SSD儲存，具高效的運算性能；透過VESA支架，空間高度運用，輕鬆營造井然有序的辦公情境；獨家的Acer ProShield Plus解決方案，能保護裝置避免遭到未經授權存取和入侵的多項模組，同時支援TPM安全管理機制、Kensington鎖孔、機箱入侵警示、硬碟密碼保護等功能，確保資料始終受到最嚴格的保護。