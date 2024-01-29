台南市長黃偉哲歡迎大家暢遊台南37區的美味與美景。（洪榮志攝）

台南市不僅以旅遊、美食聞名，全市37個區也都有私藏美食及景點。市府觀光旅遊局匯集各區精選美食及精彩旅遊路線，出版「台南400台南37區美食旅遊手冊」，市長黃偉哲29日親自公布手冊精彩內容時，也歡迎大家循著手冊指引，輕鬆暢遊台南37區的美味與美景。

黃偉哲表示，去年台南市獲得《國家地理旅遊》雜誌的肯定，上榜2024年全球最酷景點，今年1月更獲CNN評選為2024年最值得造訪城市，「台灣2024台南燈會」也獲旅遊業者選定為全球2024年4大亮點活動，在這3項國際肯定中，台南市是全台唯一入選的城市，顯見台南的美食及觀光名勝獲得國際青睞。

黃偉哲認為，台南的好，等待大家發掘，從美食與旅遊最容易入手，今天發行的美食旅遊手冊，先限量500本試水溫，如果反應不錯，未來還考慮再版；另外，民眾也可經由QR Code直接下載手冊電子版，歡迎大家藉此多多認識及了解台南。

黃偉哲還強調，今年適逢「台南400」盛會，由台灣燈會打頭陣，還有國際蘭展、台灣文博會及台灣設計展等一系列台南400的展演活動，歡迎大家下載美食旅遊手冊，除探索台南的美好，也共襄盛舉「台南400」。

觀旅局指出，從去年3月起與台南各區公所合作，邀請區長擔任各區美食達人帶路吃美食，配合地方精彩活動，引領大家遊覽特色景點、品嘗美食小吃；此外，手冊還有豐富的景點介紹、台南散步路線（例行性路線12條、預約制路線9條、主題性路線3條）及推薦遊程等資訊，並介紹台南市旅行商業公會推薦的「四大遊程」一日遊、台灣觀光巴士半日遊、高鐵假期-花魁車地景公園等相關的6條行程，都可輕鬆走讀新舊台南，歡迎大家收藏「台南400台南37區美食旅遊手冊」，讓手冊陪伴各地遊客征服全台南。

觀旅局說，為鼓勵低碳遊台南，遊客可至「台南旅遊網」下載手冊電子檔；另配合台南400，民眾還可至台南市各旅服中心出示手冊電子檔畫面，也可免費獲得取小禮物一份，數量有限，送完為止。