手搖飲50嵐擁有不少支持者，女星佩佩昨到50嵐買2杯飲料，要求店員替她額外加配料，結帳時金額沒有變多，詢問之下才知不論加多少配料，飲料價格都一樣，讓她超級驚訝，事後將資訊情報PO上網引發關注，許多網友透過她的貼文才知隱藏優惠，大讚很佛心。

佩佩昨（28）日於個人臉書指出，到50嵐買2杯手搖飲，都加滿QQ、珍珠及椰果，發現店員沒有額外收錢，讓她嚇了一跳，店員向她表示不論加多少配料，價格都一樣，直呼要用行動持續支持。

50嵐的隱藏優惠，許多網友透過佩佩的臉書才得知，皆感到驚訝，大讚加料不加價很佛心，和其他品牌相比價格較實惠、平價。

也有知情者透露50元的消費規則，單一品項只要超過50元，加料就不會額外收費，若是購買純茶類加料才需要錢，店家也不會因加料沒有額外收費用，給的量就減少，因此有不少人會要求店員減量，讓茶飲及配料比例達到平衡。