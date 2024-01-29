茄苳分隊替平時以回收資源維生的弱勢住戶更換損壞不堪的機車，並將後車架改裝以利連結拖板車。（茄苳消防分隊提供／陳夢茹桃園傳真）

年節將至，桃園市消防局第一救災救護大隊茄苳分隊每年固定發起關懷弱勢活動，今年邁入第6年，這次替平時以回收資源維生的弱勢住戶更換損壞不堪的機車，協助其度過難關。

茄苳分隊隊員蔡秉志平時見人有難總是傾力相助，其鄰居平常撿拾資源回收度日，他也經常協助鄰居整理，但近期卻發現鄰居的步伐越來越沉重，加上發現拖運資源回收用的機車已經不堪使用，鄰居因生活困頓多次出現輕生念頭，他便發起募款盼能協助鄰居度過難關。

蔡秉志與同事討論後決定聯合附近民眾一同協助該住戶進行資源回收並發起募款活動，在熱心同事、教友及義勇消防人員的響應下，最終募得4萬元。小隊長禹天傑也針對受助者需要，帶他親自選擇適宜的機車，並將後車架改裝以利連結拖板車，更協助辦理過戶手續及辦理1年的強制險。

茄苳消防分隊分隊長洪榮蔚表示，很開心擁有眾多熱心助人的同仁，多年來茄苳分隊維持關懷弱勢樂於助人的風氣，幫助許多戶弱勢民眾度過難關，這次捐助活動選在農曆春節前，不僅替受助者帶來幫助，也期待他們在未來新的1年活出全新的人生。