台中市神岡區29日凌晨發生民宅大火，消防隊員布水線撲滅火勢後，將當時受困的女屋主與次子救出。（台中市消防局提供／張妍溱台中傳真）

台中市神岡區29日凌晨發生民宅大火，消防隊員布水線撲滅火勢後，將當時受困的女屋主與次子救出，在清查火場時發現，婦人的長子陳屍2樓後方，已無呼吸心跳，婦人難過指出，她原本以為長子外出工作，逃過火劫，如今卻白髮人送黑髮人，相當悲慟，起火原因由消防局進一步調查。

消防局指出，神岡區中山路241巷1處民宅發生火警，立即派遣轄區神岡分隊、第一大隊等計5個分隊，出動消防車13輛、救護車1輛，消防人員36名前往撲滅火勢。

現場火警由大隊長吳章銘擔任指揮官，現場建築物為3層RC、消防人員到場時1樓已全面燃燒，3樓陽台有2人，分別為35歲男子及65歲婦人受困，由消防人員架梯布線救出，2人均無受傷，火勢於29日凌晨02時41分控制、02時59分撲滅。

消防局表示，消防人員事後清理火場時，於2樓後方發現1名36歲男性OHCA，現場給予急救處置後送往衛部豐原醫院，仍傷重不治。火災現場燃燒1樓及2樓內部等，燃燒面積28平方公尺，（1樓20平方公尺、2樓8平方公尺）其財損待查，起火原因由火調人員調查中。