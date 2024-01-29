吳克群為《2024超級巨星紅白藝能大賞》斥資近百萬打造專屬水舞臺。（滾石唱片提供）

吳克群睽違6年再度登上《2024超級巨星紅白藝能大賞》舞台，為6分鐘的表演，自掏腰包投入近百萬，訂製以12mm防爆強化玻璃打造、2.5公尺高的專屬電話亭，呈現無與倫比的水舞台。表演過程驚見源源不絕的水流注入玻璃電話亭中，吳克群在不斷升高的水中演唱，乾冰釋放與燈光照射下畫面絕美，視覺效果震撼全場。吳克群引用〈為你寫詩〉經典歌詞向觀眾高喊要「為你做不可能的事」，分享舞台設計初衷：「新的一年到來，希望帶給大家前所未見的舞台，也希望所有觀眾看過表演，都能『遇水則發』！」

吳克群潛2.5公尺電話亭「水中開唱」 ，絕美場面全場嘆為觀止。（滾石唱片提供）

吳克群為《2024超級巨星紅白藝能大賞》斥資近百萬打造專屬水舞臺。（滾石唱片提供）

吳克群帶來經典神曲〈為你寫詩〉和〈沒關係〉串燒，更在電話亭裡重現「反作用力」的招牌手勢，引起滿場歡呼。演唱到新專輯《今天很OK》中的歌曲〈就讓我喝醉〉時，只見電話亭裡水位越升越高、直至他的胸口上方。他更在最後全身潛入水中，以充滿意象感的方式表達歌曲敢愛敢傷的人才最珍貴、會痛代表你還活著的涵義。別出心裁的表演設計誠意滿點、絕無冷場，全場驚呼連連，喝彩聲熱烈不斷。

吳克群透露在電話亭裡演出，最困難的部分是「沒有戴耳返，加上場地很大、回音比較多，要更專注在音樂上」，即使沒有耳機，他在水中仍展現近乎完美的超穩表演，唱功實力備受肯定。而錄影時正逢寒流來襲，吳克群仍敬業完成演出，從開始準備到表演結束，膝蓋以下泡在水裡將近20分鐘，他笑說：「水是有點溫的，很貼心，而且有觀眾在就不覺得冷，只有期待和興奮！」

在2023年吳克群完成了近100場演出，談到新年新計畫，他打算在過年期間陪老爸喝一杯，然後有更多時間可以打籃球。在音樂上，希望和大家一起解鎖更多更精彩以及不可能的舞臺。吳克群也預告今年將著手進行科幻小說發行，以過去專輯《銀河裡的擁抱》為題，帶給大家更多不同類型的作品面貌。祝願大家都開啟超級OK的2024年。