三重警分局永福派出所翁姓警員等人錯將54歲黃姓民眾認成通緝犯逮捕，警民扭打後兩方互告，新北地檢署依傷害罪起訴黃民，另依傷害罪、強制罪與公然侮辱罪起訴翁員。今（29）日上午開準備庭，翁姓警員只認客觀事實，但否認有犯意，並否認犯強制罪，認爲壓著黃民手銬拉他到廁所洗臉合乎規範；黃民則否認動手，堅持自己只有防衛。

檢方指控，翁員和同事查捕通緝犯「李OO」，誤將黃民錯認，以右手搭肩並執行逮捕，過程中黃沒表明身分，反而與翁員扭打，將他過肩摔後跨坐他身上猛揍，並且也攻擊支援的員警；檢方另指控翁員在制伏黃民呼叫支援後，明知黃民已無反抗力，仍對黃民揮拳、怒罵「幹你娘、三小」等不雅字眼，更以到場支援員警的辣椒水噴灑，又在黃被帶回派出所後，不顧黃民意願硬拖他去廁所洗眼睛。

新北地方法院今開準備程序庭，受命法官先是語重心長的希望雙方可以考慮調解，「坐下來談談也好」，但雙方都否認犯罪。翁員說，他對認錯人盤查深感歉意，願意賠償30萬元和解，但他只承認有做出揮拳、噴辣椒水、壓制等舉動，「我那時情緒激動，不記得有沒有辱罵」，也坦承有把手按在手銬上帶黃民到廁所沖眼睛，但不記得黃有沒有說不要。

翁員稱他在盤查當下有說「你好我是三重分局的警察」，但因為看到黃民從建築物走出，認為黃很像追捕的通緝犯，怕他跑走，急著下車上前，來不急從腰包掏出警察的證件，雙方就扭打了，用辣椒水是因為雖然已將黃民壓制在地，但不確定黃民是否會反抗，將黃帶回派出所後，也是依規定帶他清洗。

黃民則否認犯罪，表示他並沒有將翁員過肩摔，兩人肢體衝突後他有坐在翁員身上，但當下並沒有打他，「我為了防止翁員攻擊，右手舉在頭前保護、左手壓著翁員」，他當下有表示「認錯人了，不要衝動」，但警察持續攻擊他，他也否認用腳踹另外一個警察，承認警方有傷勢，「但不是我造成的」。

最後受命法官整理出兩方爭點為江員等員警有受傷，但黃民否認動手，以及翁員僅坦承客觀事實，是否有傷害、公然侮辱的犯意，還有就翁員強拉黃民到廁所沖眼睛，是否構成強制罪三點。翁員辯護人請求法院審酌他雖否認犯罪，但自偵查階段至今皆提出具體和解金額；黃民辯護人則請求法院審酌他並無前科，並爭執江員等員警筆錄的證據能力，最後受命諭知4月續開審理程序庭。