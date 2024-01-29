工程緩撞車從國道上翻落平面道路，造成1人死亡，1人頭部嚴重外傷送醫救治。（台中市消防局提供／張妍溱台中傳真）

國道三號南向182.7公里（龍井路段）29日中午發生重大車禍，1輛工程緩撞車停在國道上警戒防撞時，疑似遭後方黑色小轎車衝撞後從國道上墜落9公尺高，翻覆在高架道路邊坡，造成1死，1人頭部嚴重外傷送醫救治，車禍原因由國道警方進一步調查釐清。

國道公路警察局第七公路警察大隊指出，車禍事故造成緩撞車21歲李姓駕駛輕傷，及57歲陳姓乘客當場OHCA經送醫不治；肇事原因疑似緩撞車行駛於中線車道與行駛在內側車道之自小客車發生擦撞後，緩撞車向右偏移再撞擊外側護欄後翻覆下高架道路邊坡，詳細肇事原因仍須調查釐清。

台中市消防局指出，29日中午獲報龍井區國三橋下（向上路）往沙鹿方向，有重大車禍須救護，立即派遣犁份、沙鹿、西屯等分隊，出動6車16人，由犁份分隊小隊長楊定機帶隊前往救護。

消防局表示，高工局工程緩撞車，從國道上翻落平面道路，車內受傷工程人員已在橋下平面道路上急救，其中1名傷者無生命徵象，另1名為輕傷。救護人員載送已OHCA的陳男，送往台中榮總急救後不治，另李男出現頭暈及頭部嚴重外傷、意識清楚，送往中港澄清醫院救治。