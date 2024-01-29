春節將近，高雄市電影館公布二月最新策展片單，每年最富創意的「過年賀歲片單」重返90年代香港大銀幕經典喜劇，上映《家有囍事4K數位修復加長版》和《射鵰英雄傳之東成西就》中文版，並特別放映王家衛導演《花樣年華4K數位修復版》。聚集了張國榮、周星馳、張曼玉、吳君如、梁朝偉、林青霞、張學友、梁家輝、劉嘉玲等星光粼粼，觀眾還可拿到電影館龍年「群星賀歲斗方」，總共4款歡迎收集。

《花樣年華》劇照（圖片來源：高雄市文化局提供）

還有「獨家搶先映」強片如雲，電影館與台北誠品電影院聯合映演「2024法國電影焦點」，搶先上映坎城影展高榮譽金棕櫚獎《墜惡真相》、越南導演陳英雄綸獲坎城最佳導演獎的《火上鍋》，以及法國億萬喜劇導演搭檔最新力作《逆轉廢材人生》；內惟藝術中心則推出傳奇大師坂本龍一的最終傑作《坂本龍一：OPUS》音樂會電影、濱口龍介導演贏得威尼斯評審團大獎的《邪惡根本不存在》、全球動畫最高殿堂安錫影展長片大獎《再見機器人》。

《邪惡根本不存在》劇照（圖片來源：高雄市文化局提供）

「2024法國電影焦點」集結9部國際影展大獎之作，2/3至3/30期間，每周六在電影館與台北誠品電影院獨家聯映，由法國在台協會、法國電影聯盟及台灣藝術片商共同策畫，影展首推法國女導演潔絲汀楚特的新作《墜惡真相》，去年拿下坎城影展金棕櫚大獎，今年並入圍奧斯卡最佳影片、導演、女主角等五項大獎，故事描述一名妻子被控涉嫌謀殺丈夫，逼視當代家庭與婚姻關係，被譽為年度最揪心之作；越南名導陳英雄新作《火上鍋》，集結「前度情人」大滿貫影后茱麗葉畢諾許和坎城影帝班諾馬吉梅，上演兩位廚師的愛情故事，獻上美味無比的法式料理令人大飽眼福。

《墜惡真相》劇照（圖片來源：高雄市文化局提供）

內惟藝術中心「獨家搶先映」獻上感人肺腑的《坂本龍一：OPUS》，本片是坂本教授的最後一場音樂會，由他親自參與選曲，竭盡全力演奏出音樂生涯的 20 首代表曲目，讓樂迷重溫感動與慰藉。日本新一代影展巨匠濱口龍介，新作《邪惡根本不存在》獲得威尼斯影展評審團大獎，再度展現高超的劇本功力，透過一對父女的日常小事，思索人類與土地的關係，並為善惡立下充滿靈氣的迷局。安錫動畫影展最佳另類長片《再見機器人》，被譽為「年度最有人性的電影，即使電影裡一個人都沒有」！描述寂寞單身的小狗買了高科技機器人作伴，即使命運狠心拆散他們，他們仍朝向重聚的希望努力生活，宛如獻給天下有情人的無字情書。

《再見機器人》（圖片來源：高雄市文化局提供）

電影館招牌策展「雙重經典」獻上心理驚悚的《噩夢輓歌》和《穆荷蘭大道》，世界十大禁片《噩夢輓歌》為金獎名導戴倫艾洛諾夫斯基早期之作，透過獨特鏡頭創造出藥癮中的心靈視野，男女主角傑瑞德雷托與珍妮佛康納莉展現精湛演技、令人目不暇給。英國BBC電視評選21世紀百大電影第一的《穆荷蘭大道》，為鬼才導演大衛林區生涯巔峰之作，一部夢幻與現實交錯的迷離作品，讓影迷不斷討論的奇異結局，值得在大銀幕一看再看。《穆荷蘭大道》2/18(日)映後座談由影評人但唐謨主講，敬邀影迷探索大衛林區的異色世界。

《穆荷蘭大道》（圖片來源：高雄市文化局提供）

電影館招牌親子節目「長短腳電影院」2月開春第一彈首推「動物友達小行星」單元，挑選少量對白及簡單影像語言的動畫短片，透過動物主角發展的可愛故事，陪伴孩子打開想像力！2/4場次結合節目推出光影手作套票250元限量20名，讓親子可以在電影館一起看電影、逛展覽、還可以自己動手作出一台「小貓巴克里」手搖動畫機！2/18活動場次由戲劇遊戲的鴨子老師帶領親子在內惟藝術中心戶外，一同玩肢體遊戲，打開五感的想像。

《坂本龍一：OPUS》劇照（圖片來源：高雄市文化局提供）

高雄市電影館、內惟藝術中心2月節目全面開賣，購票再送由高雄在地插畫家「小虎day」設計的春節限定紅包袋及斗方，祝福大家龍年福氣滿盈。欲知更多活動詳情，歡迎加入「高雄市電影館」LINE官方帳號（https://lin.ee/eRPmoBs），或至高雄市電影館官網（https://kfa.kcg.gov.tw/），購票請上年代售票網站（https://reurl.cc/OG5VK9）。