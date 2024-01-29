胡定欣（左）則飾演林家棟的孕妻。（華映提供）

香港動作喜劇電影《臨時劫案》由香港知名導演爾冬陞監製、麥啟光執導，集合3大巨星郭富城、任賢齊及林家棟共同演出。其中林家棟扮演魯蛇計程車司機，遇到事情就想逃避，和任賢齊是一對廢柴難兄難弟，為了呈現最佳演出，林家棟不時用電話追擊任賢齊討論劇本，讓任賢齊大呼：「有時很想關機。」

林家棟在《臨時劫案》中扮演個性膽小怕事的計程車司機，不但天天為生計所苦，還要面對家中懷有身孕的太太跟自己的媽媽上演婆媳大戰，「我和郭富城及任賢齊都是扮演面對生活問題的中年男人，我的角色就是到了一定年紀，負擔太多，反而越來越膽小，不敢放手一搏，也是很多人的生活寫照。」笑說看身邊朋友多少會為婆媳間的紛爭而頭痛，讓他有點恐婚。

林家棟和任賢齊在《臨時劫案》中的對手戲極多，任賢齊說有時拍到很晚很累了，但林家棟收工後立刻和他討論下場戲要怎麼表現，兩人都是滿眼血絲在討論劇本，然後任賢齊一大早又會接到林家棟的電話，「他回家又繼續研究劇本，我都忍不住想說林家棟是不用睡覺的嗎？但因為他的用心，讓我也很亢奮，就像電影中的角色，為了生活已經夠累了，居然還要去搶劫，有一種被逼到腎上腺素大爆發的感覺。」