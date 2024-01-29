新竹縣60歲張姓婦人退休後，生活頓時沒重心，加上兒女結婚離家感到孤單，開始出現嚴重失眠，都要吃10幾顆藥物才能斷斷續續睡4、5個小時，每天起床都覺得昏沉無力，長達7年，求診中醫大新竹附設醫院身心科醫師鄭映芝，診斷張婦是慢性失眠合併混合性焦慮與憂鬱症。

鄭映芝建議張婦施打「顱磁刺激（rTMS）」來改善焦慮憂鬱情緒與失眠，在接受為期1個月20次的顱顱磁刺激，原先助眠藥物減少了一半以上，雖仍需要吃5顆藥助眠，但白日昏沉不想動明顯改善，張婦最開心的是現在可以早起運動並且安排旅行，重拾退休新人生。

身心科主任王明鈺表示，退休年長者會出現失眠困擾，老化過程中生理週期本來就易有入睡困難與熟睡時間變少的情況，尤其，退休後失去日常工作節奏，生活失去規律性也是常見原因。

另外，退休後的心理壓力也是造成退休者失眠的重要原因，失去工作的失落感，退休後無聊缺乏動力與目標感，工作中建立的社交網絡因退休而減少造成社會疏離，對自身健康的擔憂等都是常見的心理壓力，加上此階段常面臨子女離家造成家庭動態變化，也是影響退休者情緒的原因之一。

鄭映芝指出，失眠除了吃藥外，有不少非藥物治療的方式，包括每天固定作息，建立睡前放鬆的習慣，確保睡眠環境等都有助於失眠的改善。經顱磁刺激是安全有效的非藥物治療，它利用電磁感應原理活化大腦的神經迴路，對於藥物效果不佳或副作用強烈的患者可改善身心症狀，在臨床上有不少長期受藥物副作用所困擾的個案，在接受經顱磁刺激治療後能達到減藥結果。

王明鈺建議，退休時可試著學習新事物，讓生活充滿期待感或試著加入團體如志工，來拓展交友圈保持社交聯繫，最重要是覺察退休後的心理壓力，給自己一個彈性時間表來尋找適應和應對的方法，也不要害怕尋求醫療幫助。