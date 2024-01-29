俄烏戰爭爆發後，莫斯科計畫新建「西伯利亞力量2號」輸氣管道，將俄羅斯生產的天然氣從該國北部通過蒙古運往中國。但蒙古總理奧雲額爾登透露，該管道的工程建設原定今年開工，但受過去兩年全球天然氣價格飆漲影響，中俄兩國的談判趨於複雜化，相關期程或面臨延誤。

自俄羅斯總統普丁2022年2月下令入侵烏克蘭之後，美國和歐洲的盟友聯手對俄羅斯實施了多輪經濟制裁，導致俄羅斯能源出口受到嚴格限制。俄羅斯與中國也開始討論新建「西伯利亞力量2號」輸氣管道，將原來輸往歐洲的部分天然氣轉道輸往中國。

英國《金融時報》28日刊登一篇對奧雲額爾登的專訪報導。奧雲額爾登表示，中俄雙方雖然對這個項目都有濃厚的興趣，卻一直未能就一些相關細節達成一致意見。而過去兩年全球天然氣價格飆漲，也讓中俄兩國的談判趨於複雜化；「中俄雙方仍然在做計算和評估，他們也在研究經濟上的好處」。

總部位於莫斯科的俄羅斯天然氣工業股份公司（Gasprom）負責「西伯利亞力量2號」輸氣管道的建設與運營。該公司曾表示，希望在2030年能夠通過這一新建的輸氣管道開始向中國運送天然氣。但外媒指，中俄雙方在一些關鍵問題上仍然沒有達成協議，包括對天然氣價格的確定。

路透報導，目前俄羅斯與中國之間已經存在一條名為「西伯利亞力量1號」的輸氣管道，該管道於2019年啟動，預計到2025年將輸氣能力擴大到每年380億立方公尺。而擬議中的「西伯利亞力量2號」管道一旦建成，其500億立方公尺的年輸氣量將大大超過「西伯利亞力量1號」管道。

而針對「西伯利亞力量2號」輸氣管道的建設，俄羅斯方面去年1年內多次表示，俄中雙方已經就管道建設和運用安排達成了一致意見，甚至已經簽署協議。俄羅斯副總理阿布拉姆琴科曾表示，新建蒙古國境內一段輸氣管道的工程，或在2024年第1季開工。但北京方面基本上始終對此保持沉默。