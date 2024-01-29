智成電子推出台灣首款的「BLE Mesh平台」，傳統LED燈具搭載智成電子的BLE模組，可快速升級為智慧照明，並能用手機APP執行遠端控制和定時排程。（智成電子提供／羅浚濱新竹傳真）

力晶集團子公司智成電子推出台灣首款的「BLE Mesh平台」，平台產品包含低功耗藍牙模組跟BLE Mesh APP，當傳統LED燈具搭載BLE模組，將快速升級為智慧照明，可用手機進行遠端控制和調光調色，讓民眾用智慧照明來打造更絢麗的新年氣氛，討個好「彩」頭、龍「光」煥發！

根據市調機構Research and Markets預估，智慧照明和控制系統市場規模2024年將達到171.1億美元，2030年將達到236.4億美元，年均複合成長率為5.51％，智慧照明發展樂觀，國內外廠商紛紛投入布局。

智成電子總經理黃振昇表示，該公司推出台灣首款的「BLE Mesh平台」，平台產品包含低功耗藍牙模組跟BLE Mesh APP，當傳統LED燈具搭載BLE模組，就可快速升級為智慧照明。

黃振昇指搭載BLE模組的智慧LED燈具，可以用手機APP執行遠端控制、定時排程、群組控制，自由調整1600萬種顏色，及3000到6500K色溫，無論是新年常見的喜氣紅、吉利橘、桃花粉，都能輕鬆變換，透過智慧照明，讓家人體驗酷炫的新年氛圍。

智成電子開發的BLE模組「SBF508M」系列，是高整合的系統單晶片，支援各種豐富介面，可進行多對多傳輸，即使單顆燈故障，也能透過鄰近的其他燈傳遞數據，避免整體網路癱瘓，室內傳輸距離可達50公尺、室外達600公尺，已通過多種國際認證。

黃振昇指出，目前已有多家照明、LED驅動器廠商，採用智成電子的低功耗藍牙模組來開發智慧照明，像台灣森下照明公司的智慧LED吸頂燈，就有搭載智成電子專為照明裝置打造的BLE模組「SBF508M-08V」，藉由藍牙無線通訊，即使沒有連接網路，也能享受智慧照明。