韓國性感歌姬孝琳這次要帶給台灣歌迷「最完整的她」！自團體SISTER出身，近期再度以SISTER19活動的孝琳，日前不但推出新曲〈NO MORE〉，更隆重宣布將展開個人的世界巡迴演唱會，台北站則確定2月25日在台北國際會議中心舉行，對於可展開巡演，孝琳表示因為自己體會了「放下」，也期待與久違的台灣歌迷相見。

孝琳與寶拉於2011年組成子團SISTAR19，暌違11年推出新曲〈NO MORE〉，孝琳表示現在不僅學會放下愛情，也學會放下傷害與悲傷，對於能夠再次與寶拉合作，孝琳覺得更能體現出自信的概念，她說：「現在我們上台的態度完全不同，以前大家各忙各的，而現在則是要展現兩人合為一體、並具有化學反應的表演。」

回想起SISTAR解散後，孝琳坦承重新認識自己花了很長時間，她說：「找到我想做的事情是我最優先的事情，那段時間一直相信大家會再次團聚，所以當時對『解散』這個詞並沒有太大反應。」反倒是解散後隨著見面次數變多，關係也變得更好，原本想要分開，但一旦真的分開，卻又開始思念彼此。

孝琳世界巡迴「2024 HYOLYN SHOW WORLD TOUR CONCERT」，以「只有一天的Show」為主題，台北站將於2月25日在台北國際會議中心開唱，門票預計2月4日全面啟售，更多詳情可洽主辦單位官方臉書專頁。