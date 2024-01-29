三重警分局永福派出所翁姓警員等人，錯將54歲黃姓民眾認成通緝犯逮捕一案，今（29）日上午開準備庭，受命法官在訊問翁員為何沒有出示警察證件時，稱「在現在治安不好的情況下，講這些我是警察，沒有說服力」，並質疑翁員為何會沒時間拿出證件，翁員辯護人則說，因為發生時間極短，翁來不及掏出證件雙方就扭打了。

檢方指控，翁員和同事查捕通緝犯「李OO」，誤將黃民錯認，以右手搭肩並執行逮捕，過程中黃沒表明身分，反而與翁員扭打，將他過肩摔後跨坐他身上猛揍，並且也攻擊支援的員警。

檢方另指控翁員在制伏黃民呼叫支援後，明知黃民已無反抗力，仍對黃民揮拳、怒罵「幹你娘、三小」等不雅字眼，更以到場支援員警的辣椒水噴灑，又在黃被帶回派出所後，不顧黃民意願硬拖他去廁所洗眼睛。

新北地方法院今開準備程序庭，受命法官先是語重心長的希望雙方可以考慮調解，「坐下來談談也好」，但雙方都否認犯罪。

然而受命法官在訊問翁員為何沒出示警察證件時，脫口而出「在現在治安不好的情況下，講這些我是警察，沒有說服力」，讓翁員一度語塞，翁員辯護人則緩頰說，當下發生時間極短，翁員來不及掏出證件雙方就扭打了。

翁員僅承認有犯傷害、公然侮辱的客觀事實，但否認有犯意，並否認犯強制罪，認為拉著黃民到廁所洗眼睛的動作符合規定；黃民則否認有犯傷害，表示自己從頭到尾都只有防衛，還跟警方說認錯人了要對方冷靜。

最後受命整理出兩方爭點為江員等員警有受傷，但黃民否認動手，以及翁員僅坦承客觀事實，是否有傷害、公然侮辱的犯意，還有就翁員強拉黃民到廁所沖眼睛，是否構成強制罪三點。

翁員辯護人請求法院審酌他雖否認犯罪，但自偵查階段至今皆提出具體和解金額；黃民辯護人則請求法院審酌他並無前科，並爭執江員等員警筆錄的證據能力，最後受命諭知4月續開審理程序庭。