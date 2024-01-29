陪伴幼兒長大的《巧連智月刊》創刊至今已35年，今無預警宣布於3月1日起停止受理新用戶及原有用戶續訂，月刊當中最熱門的單元包括生活自理、品格禮貌、智育養成等單元，也會用全新的樣貌推出，公告一出讓不少家長感到惋惜。

巧連智今（29）日於臉書及官網發出公告表示，《巧連智月刊》自1989年創刊，近年受環境變遷、紙本閱讀習慣改變影響，巧連智將進行事業策略調整和月刊商品轉型，預計於3月1日起停止受理新、續訂閱，但訂閱中的用戶不受影響，將持續出刊至訂閱到期的期數。

巧虎於官網發布聲明。（圖／翻攝自巧連智官網）

巧連智表示，孩子最需要的生活自理、品格禮貌、智育養成等單元，也會用全新的樣貌推出，另外像是巧虎商品、語文及數學學習周邊、巧虎舞台劇、巧虎夢想樂園、可愛巧虎島、巧虎YouTube頻道等事業也將持續運營。

聲明曝光讓一票家長感到可惜，皆希望「巧連智」能持續以紙本方式呈現，不僅能避免孩童使用3C產品，也能和孩子一起養成閱讀習慣。