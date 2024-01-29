劉方慈主播「有你真好正能量常用語」專屬公益貼圖已於LINE官方平台上架，下載收益所得將全數回饋給北台南家扶中心用於扶持希望工程的清寒學子，劉方慈希望透過自己這次的拋磚引玉，能匯集社會的愛心，幫助並鼓勵北家扶中心無數學子完成學業，一同點亮弱勢學子的求學路，讓他們能安心求學。

劉方慈與青年學子面對面討論貼圖、拍攝、文案等發想，密切互動，跳脫傳統課堂模式。(戴志揚翻攝)

美女主播劉方慈平時除了在主播台上關注國家大事及社會議題之外，下了播報台的她更會利用閒暇為一些弱勢團體發聲，期待能以自身微薄之力，為世界點一盞希望之燈。長期關注北台南家扶中心的她，深刻了解到幫助弱勢兒童、以及其家庭、社區脫離貧窮一直是家扶基金會多年來的核心價值，而每到這個時節，除了媒合認養人的愛心物資提供弱勢兒童生活扶助外，推動助學希望工程，減少弱勢兒少因經濟因素阻礙影響就學發展更是家扶在學期前最需要各方協助的議題。

美女主播劉方慈「有你真好」正能量常用語Line貼圖 收益捐家扶助清寒學子。(戴志揚翻攝)

這次劉方慈受台南崑山科技大學公廣系的邀請，特地南下協助學生進行「家扶基金會-北台南家扶中心」公益案，全案由學生自行設計、拍攝並製作出「劉方慈主播『有你真好』正能量常用語」專屬貼圖，特別的是在這次和崑山公廣系的同學在合作過程中，劉方慈與青年學子面對面討論貼圖、拍攝、文案等發想，密切互動，跳脫傳統課堂模式，讓學生得以實地踏察，並進入實景動手操作以期未來與社會銜接。公益貼圖的主構圖則為劉方慈主播的專業形象搭配她的日常生活用語，由同學設計的貼圖中可以一窺劉方慈主播形象外俏皮可愛的一面。

由崑山公廣系學生自行設計、拍攝並製作出「劉方慈主播『有你真好』正能量常用語」專屬貼圖。(戴志揚翻攝)

身為主播的方慈不但引領崑山公廣系的同學學習專業，同時發揮自己身為公眾人物的影響力，帶領同學們做好事並鼓勵更多人關注社會需要幫助的人，投身公益活動。「劉方慈主播『有你真好』正能量常用語」專屬公益貼圖已於LINE官方平台上架，所得也將全數回饋給北台南家扶中心用於扶持希望工程的清寒學子，劉方慈希望透過自己這次的拋磚引玉，能匯集社會的愛心，幫勵北家扶中心無數學子完成學業，一同點亮弱勢學子的求學路，讓他們能安心上學。

北台南家扶中心表示：家扶一直以來扶助弱勢家庭約有850戶近1500位兒少，有近67%為單親家庭，15%為隔代教養家庭，月收入在2萬5千以下的家庭則占約七成，若扣掉房租及基本生活費能運用的金錢十分有限，近年因通膨造成的物價飈漲，對底層的弱勢家庭感受尤深，孩子的學習機會也常因此受限，部份孩子甚至因此而休學幫助家計，實在令人心疼。

藉此機會這次特地拍攝宣導短片能讓民眾了解來自這些弱勢家庭的真實故事，希望能集結社會力量幫助弱勢孩子安心上學，原定今年2月18日頒發助學金，得籌措564萬元助學金，協助近300名高中職、大專生以及500名中、小學生，目前仍有近200萬元的缺口，盼望各界能幫忙伸出援手。這次也十分感謝劉方慈主播提供貼圖收益給予孩子就學及學習提昇的機會，成為孩子生命中不可或缺的有力人士，讓他們在求學路上不會因環境而受到阻礙。