侯友宜率領市府團隊來到永和國父紀念館，與永和區里長展開首場行動治理座談會。（高鈞麟攝）

侯友宜現身會場後，一一向每位里長握手致意，他感謝在地議員、里長踴躍出席。（高鈞麟攝）

總統大選失利，新北市長侯友宜回歸市政，今（29）日侯率領市府團隊來到永和國父紀念館，與永和區里長展開首場行動治理座談會。侯友宜抵達現場，里長們高喊「加油」，還獻上一束鮮花，為他打氣。侯表示，每年必須要與里長們傾聽第一線人民的聲音，人民的事情不論大小事都是重要的事，尤其里長反應得更貼切直接，可以點出問題所在。

「市長我們永遠支持你！」侯友宜現身會場後，一一向每位里長握手致意，他感謝在地議員、里長踴躍出席。侯友宜指出，新的一年新的開始，今年的行動治理第一場從永和出發，每年必須要和里長們座談，傾聽第一線人民的聲音。

侯友宜說，人民的事情不論大小事都是重要的事，行動治理的目的是透過與里長面對面的溝通機制，第一時間了解並當面有效回應，同時聯合跨局處、公所協力，用最快的速度解決新北大小事，不只是一個提高行政效率的會議平台，結合鄰里力量，讓地方一年比一年更好。

侯表示，過去5年來，永和區里長提出91案，已解列82案，不管是永利市場（原美麗華戲院）、成功市場（原福和戲院）畫設更新地區，更公告民有市場活化專案，大幅鬆綁法令、降低門檻，大陳公辦都更第2單元已完成，單元3也於去年核定實施，還有永平國小地下停車場闢設，已辦理工程施工說明會，預定於2026年完工。

針對電纜電桿地下化、污水接管等共通性問題，侯友宜指示各局處，能處理的就盡速改善完成，無法處理的也要與里長及相關局處溝通協調。

民政局表示，新北市自2019年啟動行動治理模式，至今已辦理200場座談會，里長們總共反映3234案，已經解決2780案，解列率達85.97％。後續行動治理場次依序為1月31日林口區、2月1日泰山區、2月2日淡水區及2月5日五股區，其餘各區已請各公所先蒐集彙整地方建議提案，待後續排定期程。