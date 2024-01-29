近日趁農曆新年將至，許多大陸明星紛紛向工作人員及媒體送上新年禮盒，致上謝意與祝福，其中以「謀女郎」倪妮出手最為闊綽，她去年憑藉電影《消失的她》收獲不少好評，還晉升為影后，送上價值近5千元台幣的禮盒，緊隨其後是頂流女星楊冪及楊紫，不過同樣為一線女星的劉詩詩選卻以大眾化品牌以外，禮品數量更不如「﻿95後小花」白鹿，令人感意外。

女星倪妮去年憑電影《消失的她》叫好叫座，還晉升影后，身價增長的她，出手比往年闊綽，雖以環保牛皮紙當禮盒，但裡面卻全是大牌保養品及化妝品，還有藍牙音響、掛飾、斜背包及麻將，估計總值逾5千元人民幣（約新台幣22,000元），而楊冪的禮盒主題為「龍年包你紅」，大紅色的禮袋與禮物增添不少喜氣，所有的禮品都是她代言的產品，包括有各類型的保養品以外，還有購鞋卡、龍年紅襪、運動帽等共9個項目，並附上賀卡，有網友粗估金額為4千元人民幣（約新台幣17,400元），並送出250份，總價超過上百萬。

至於「90後小花」楊紫的禮盒亦不乏貴價品牌，總值也超過4千多元，與楊冪可謂不相伯仲。此外，上位中的「甜寵女神」趙露思的禮盒包含10個品牌，物品多到禮盒要分兩層，內裏由保養品、日用品、服飾，甚至女性用品等都有，範圍相當廣。

不過前陣子憑劇集《一念關山》再次爆紅的一線花旦劉詩詩，禮盒中僅有洗髮套裝、唇膏、冷帽等7件物品，未有選高檔品牌之餘，數量也不及白鹿，有網友指，出手低的藝人尚有劉昊然及王源，前者3件禮品包括日曆、紅酒及帆布包，被網友取笑是否接了代言還是暗地開酒莊，對他只送一支紅酒感有趣，而王源則僅送了保暖壺、手提風扇、面膜、多功能遊戲棋，以其知名度而言，似乎較為吝嗇。

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