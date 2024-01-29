《時來運轉》運彩報報－電競LOL精彩賽事推薦

《英雄聯盟》中國職業聯賽（LPL）2024春季賽，目前進行至第2週的賽程，週三（1/31）及週四（2/1）都有精彩賽事，分別由RA（Rare Atom）對上iG（Invictus Gaming）、LNG（LNG Esports）對上WBG（Weibo Gaming），比賽在虎牙直播、Twitch、Youtube…等平台上都有直播，精彩可期，切勿錯過，相關分析如下：

1/31（三）17:00，iG戰隊@RA戰隊，推薦：不讓分「iG勝」勝

先說iG，目前戰績1勝1敗。上週iG首戰對上UP（Ultra Prime），中路選手Cryin發揮出色，先後選用英雄「塔莉雅」、「阿祈爾」，全場打出11／1／19（KDA值30），幫助隊伍以直落2拿下勝利。不過，iG第2戰對上狀態拉滿的NIP（Ninjas in Pyjamas），可惜未能取勝，吞下首敗。

再說RA，目前戰績0勝2敗。上週RA首戰出師不利，對上2023世界大賽亞軍WBG，遭到對手直落2，吞下首敗，新賽季加盟RA的韓籍選手中路VicLa，全場僅繳出1／5／7（擊殺數／死亡數／助攻數，KDA值1.6）的成績，不甚理想。第2戰對上2023夏季賽冠軍JDG（JD Gaming），雙方實力有落差，RA再吞一敗。

本場比賽，雙方戰力在LPL都算是中堅的隊伍，實力差距不大，不過考慮到Cryin目前的狀態正好，看好能帶領iG再拿下一勝。

2/1（四）19:00，WBG戰隊@LNG戰隊，推薦：大2.5（局）勝

先說WBG，目前戰績2勝0敗。新賽季在缺少主力選手上路TheShy的情況下，仍有不錯的發揮，上週WBG首戰對上RA，以直落2拿下勝利，雙核心中路xiaohu和下路Light兩人合力，全場斬獲15個擊殺及21個助攻。第2戰對上TT（ThunderTalk Gaming），面對擁有下路新星1xn的TT，WBG藉著中野輔（中路、打野、輔助）的出色表現，再次拿下勝利，全場3人合計斬獲17個擊殺及68個助攻。

再說LNG，目前戰績1勝1敗。新賽季在缺少主力選手打野Tarzan的情況下，上週LNG首戰以1：2意外敗給TT（ThunderTalk），不過首戰失利的主要原因，除了打野之外，下路GALA當天狀態不佳也是關鍵。第2戰，WBG調整的速度很快，對上OMG（Oh My God），WBG的上中野（上路、中路、打野）控制全場比賽節奏，中路Scout繳出12／2／8（KDA值10.0）的高水準表現，帶領隊伍拿下勝利。

本場比賽，兩隊在LPL都是最頂尖的隊伍，目前狀態也都調整得不錯，看好能打滿3局。