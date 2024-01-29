天王郭富城2017年與小22歲的大陸網紅方媛結婚，育有2個寶貝女兒；如今已為人母的她，狀態依舊不輸時下年輕女星，不過她卻因個頭嬌小而受酸民攻擊她不夠資格當模特兒，對此，方媛在社群曬出美照，證明自己是靠顏值吃飯的。

方媛原本是大陸社群上知名網紅，時常分享穿搭與保養祕訣，但自從她嫁給郭富城後，卻時常被部分網友攻擊，她出門全身上下都是精品，批評她是「最敗家天王嫂」，而身高僅有155公分方媛也曾被酸「跟哈比人一樣，矮冬瓜憑什麼當模特兒？」不過方媛始終都不理會這些酸言酸語，專心照顧家庭。

然而，她日前登上綜藝節目時正面回應酸民對她身高的批評「我的身材雖然嬌小，但我的氣場兩米八，而且我不是靠身高吃飯的，我是靠顏值」事後她也在社群曬出身穿嫩黃色細肩帶洋裝的美照，讓不少粉絲看了紛紛留言大讚「絕世美顏，堪比明星」、「好美啊！」、「美到我心坎上，眼睛移不開了」、「方媛什麼造型都可以輕鬆駕馭」更有稱她猶如香港女神張柏芝。