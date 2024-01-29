賴清德希望持續努力贏得苗栗鄉親支持。（民眾提供／李京昇苗栗傳真）

民進黨總統副總統當選人賴清德、蕭美琴29日中午前往苗栗縣出席民進黨籍公職、黨職及競選幹部感恩餐會，賴清德表示，苗栗是艱困選區，兩席立委未如願，但不該以勝敗論英雄，未來會持續努力檢討，贏得苗栗鄉親支持。

賴清德今天赴苗栗感恩謝票之旅，並未對外公開，他今天早上前往苑裡鎮宮廟參香，隨後中午與蕭美琴出席民進黨感恩餐會，苗栗縣議員陳光軒、邱毓興、陳品安、陳春暖、翁杰、許櫻萍、徐筱菁、民進黨苗栗縣黨部主委李貴富、行政院中部聯合服務中心執行長徐定禎等綠營地方政要都到場。

賴清德說，他今天是懷抱感恩的心情，感謝大家鼎力支持，選戰期間很辛苦，每位競選幹部都站在第一線，從早到晚不分日曬雨淋，大家團結一致，全心全力的投入，他由衷感謝。

賴清德表示，苗栗是艱困選區，他感謝願意投入選戰的康世明、曾玟學，精神可嘉，雖然最後沒有如願當選，不該以勝敗論英雄。

他說，有給予投票支持的人，他衷心感謝，願意給他一個機會，而沒有投票給他們的人，他也衷心感謝，代表有不足的地方，需要再努力，不僅僅是選舉時努力不夠，也許平時耕耘、經營也有不夠的地方。

賴表示，所以沒有支持他的人，都會視為警惕的力量，繼續前進，有天讓苗栗父老鄉親支持，讓他們更有機會為苗栗打拚。

他提到，不應輸掉選舉，就失去志氣，只要理想不變，有一天仍可以達到目標。台灣向國際展現民主的堅持，是大家的共識。

而選前的1月12日最後一晚，民進黨在板橋造勢、國民黨也在板橋造勢，雙方都有20多萬人到場支持，晚上10點一到，選舉活動停止，兩方陣營支持者各自回家，搭同一班捷運，隔天大家在一起投票。

賴清德說，投票結果確定後，民眾黨主席柯文哲、新北市長侯友宜都有打電話致賀，也有超過80個國家、國際組織共700多人道賀，這是國際社會給台灣人民的民主肯定，未來相信要讓台灣走對的路，繼續迎向世界。