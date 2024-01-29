立法院2月1日將舉行正副院長選舉，民眾黨8席立委掌握藍綠勝負關鍵下，代表國民黨角逐立法院正副院長的準立委韓國瑜、立委江啟臣，今上午將拜會民眾黨團尋求支持，會後韓國瑜提到，稍早閉門會議中，與民眾黨交換對於國會改革的主張與理念，強調「一定照顧小黨、尊重少數」。
韓國瑜表示，今早他與江啟臣和民眾黨團8位委員有約，受到民眾黨團熱忱貼心的安排，甚是溫暖，透過輕鬆的會面，他們拜訪老朋友新朋友，無話不談，更交換對於國會改革的主張與理念。
韓國瑜指出，感佩民眾黨在國會改革上的見解精準，他們都很正面的肯定，更願意在有機會主持議事時，立即邀集朝野積極協商、往前推進；更堅持維護每一位委員的權利，一定照顧小黨、尊重少數。
韓國瑜強調，國會的價值在於多元、而不在多數，改革需要動力與盟友，三黨不過半，或許會是改革最好的契機。期盼頻繁的互動與溝通，化解彼此歧見，能團結合作，再造國會成為強力的、全民的、責任的、永續的新國會。
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