行政院性別平等處今日發布「2024年性別圖像」，政府在2021年7月起育嬰留職停薪津貼從6成提升至8成、放寬彈性申請等，鼓勵男性共同分擔家務，推動性別友善職家，2022年男性申請比例達25.2％，較2020年的18.2％提升7個百分點，也創下歷年來新高。

「2024年性別圖像」首度納入2023年經濟合作暨發展組織（OECD）社會習俗性別指數（SIGI）評比，我國成績榮獲全球第6名，亞洲第1名；另本院於2023年建立之「我國性別平等指數」，與歐盟「性別平等指數」（GEI）相較，我國成績居歐盟27個國家排名第12名。

在女性參與決策部分，2024年1月第11屆立法委員選舉當選人，女性占41.6％，與2020年選舉結果相同，惟較2022年1月第10屆立法委員補選後，女性占42.5％略為下降；2022年直轄市長及縣市長選舉後，各地方政府一級主管及所屬機關首長有7個縣市女性比例達1／3以上，另有4個縣市則不到20％。 另在董監事部分，2022年國營事業董事任一性別符合3分之1原則之達成率為66.7％，較2013年0％大幅提升，另上市（櫃）女性董事占15.6％，雖較10年前提升3.5個百分點，惟仍遠低於男性。

行政院性平處指出，台灣2019年5月起同性婚姻可以合法登記，且在2023年放寬同性伴侶跨國婚姻及收養子女的權利，婚姻平權更進一步，截至2023年全國同性伴侶完成結婚登記共計2萬5716人，其中男性7748人、女性1萬7968人，以國籍觀之，國人與外籍人士同性伴侶完成結婚登記1054人，男性644人，女性410人。

在人身安全部分，依性騷擾防治法受理性騷擾申訴調查結果成立事件，被害人超過9成為女性；在「虛擬環境-科技設備」場所發生之數位／網路性別暴力（如性騷擾），占所有場所約2成4。

行政院性平處表示，我國近年來積極培育女性科研人才， 2021年女性研究人員占23.1％，呈現穩定成長趨勢。高等教育階段，2020年我國女性畢業生就讀STEM領域，以「自然科學、數學及統計」43.1％最多、「資訊通訊科技」29.5％次之、「工程、製造及營建」18.9％再次之；與主要國家相比，我國高等教育女性投入「資訊通訊科技」領域占比，較其他國家高出3.9-8.1個百分點。