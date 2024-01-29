近期新竹市立棒球場新建工程等諸多公共工程案爆發履約爭議，造成工程延宕損害市民權益，為有效監督廠商確實履約，並確保公共工程施工安全與品質，新竹市政府2023年起要求政風處辦理「公共工程委託技術服務採購案專案清查」，共節省公帑支出超過1500萬元。

新竹市政府政風處表示，竹市府於去年啟動「公共工程委託技術服務採購案專案清查」，經調閱2016年至2023年間共計23件工程案，包含工程金額屬巨額採購的新竹市棒球場新建工程、關埔地區新設國小建校工程、園道五地下停車場工程、香山綜合休閒運動館新建工程、兒童探索館整修統包工程及成德高中校園整體規畫暨老舊校舍拆除重建工程等。

另，認為有必要（工程流標、解約等情形）深入釐清之採購案，包含辦理簽呈、契約、工程預算書、設計圖說、ㄇ字型單元統計表、監造及施工日誌、工作計畫書，逐案檢視並比對「公共工程雲端服務網」內個案登載情形，再將同一得標廠商案件相互勾稽研析。

政風處指出，清查結果發，上述工程案採購程序瑕疵及履約管理未能有效落實，並分別核有「廠商以不實文件投標」、「浮編鋼筋及混凝土之預算」、「得標廠商未依契約規定指派應有人力」、「統包需求書與設計圖不符」及「辦理採購案程序瑕疵」等缺失。

針對工程缺失，市府相關單位即時依契約或法令規定檢討改善，並協請第三方公正單位實施鑑定，處理結果共節省新台幣1511萬餘元。

政風處表示，此次專案清查報告所提各項改革建議，將於市府廉政會報提案報告，呼籲各局處應有效控管採購案監造人員，杜絕類此情事再次發生。

此外「新竹市西大路地下道結構補強暨景觀改善工程」，政風處於去年上半年陸續接獲民眾檢舉展開行政調查，而近日又有多位市議員就該案關切質疑事項，政風處都將持續併案查證，積極釐清並依法妥處。