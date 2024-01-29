嘉義市民進黨議員林煒軒28日座車遭追撞，2名男子下車毆打林煒軒，李姓助理也被噴辣椒水，林更控訴被逼當場「下跪、喊對不起王美惠立委」，事後更傳出嫌犯的通聯紀錄已刪除，嘉義市第一分局副分局長殷嘉宏指嫌犯手機已查扣，因數位鑑識需要一些時間，通聯是否被刪，還要再調查。

林煒軒遭人追撞，下車查看與助理卻遭吳姓男子、楊姓男子噴辣椒水、持甩棍猛攻，甚至被逼下跪，讓林煒軒懷疑案件並不單純，加上事後傳出有人以議員身分向警方表達關切，甚至說有人以議員名義送菸、送檳榔「慰勞」警方，有幕後黑手施壓等等，坊間繪聲繪影、眾說紛紜。

林煒軒29日開記者會時，表示對方逼他「下跪、喊對不起王美惠立委」，這句話確實有發生，因地下道沒有監視器，他行車紀錄器壞掉，對方沒有行車紀錄器，無法證實，呼籲如果剛好有民眾經過，希望可以盡快提供行車紀錄器畫面給警方，讓警方有更完善證據、還原現場狀況 。

至於嫌犯是否真刪除手機通聯？林煒軒除向警方喊話，為確保證據不會被消滅，相關單位應盡力調查，也說當時他上救護車，在現場沒看到嫌犯刪除的動作，指民意代表遭到人身攻擊，在民主聖地的嘉義市、民主法治的社會，任何人都沒辦法接受，知道警方辦案辛苦，但細節部分應更加留意。

殷嘉宏表示，嫌犯手機已被查扣，做進一步做數位鑑識需要時間，通聯紀錄是不是真的被刪需調查，且事後了解，派出所確實沒有接到關切電話，至於提菸、檳榔上門關心，則要進一步查證。

殷嘉宏說，因地下道沒有監視器，目前除了臉書社群流傳一段疑似現場18秒追逐影片，尚無證據可佐證事發經過，呼籲路過民眾有行車紀錄器請提供給警方。