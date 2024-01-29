脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》日前找大陸《央視》前調查記者王志安談論台灣選舉，王志安稱「把殘疾人推上去煽情」引起爭議，挨轟歧視身障者，且網路發起拒看。但主持人賀瓏昨（28）日晚間發布致歉影片，最新觀看人數出爐，留言更是一面倒跡象。

《賀瓏夜夜秀》被轟歧視身障者，讓部份贊助商發聲切割，且網路上也有許多網友發起拒看。但主持人賀瓏昨（28）日晚間發布致歉影片被質疑「高級酸」，經過17小時發酵，日前影片已累積77萬人次觀看，在留言區湧入粉絲加油聲，並有鐵粉狂「斗內」打賞，也讓PTT鄉民直呼「根本沒什麼人在扺制夜夜秀」。

而最新的影片粉絲留言「用娛樂來關心社會，用喜劇來諷刺時事。」、「必須得說，集合澄清、道歉、反諷，實在是精彩無比的單口喜劇（相聲）的表演，第一次使用超級感謝就給STR」、「當初看到網軍瘋狂攻擊，真的很擔心夜夜秀會因此卻步，現在聽到賀瓏出來喊話才心安！」、「贊助商撤贊助沒關係，我自己給賀瓏滿滿支持，永遠愛你」。