民進黨副總統當選人蕭美琴今（29）日傳出第二度確診新冠肺炎。蕭美琴則在臉書表示，去苗栗謝票活動的路上，因有鼻塞症狀，做快篩後結果呈現陽性，蕭美琴說為保護大家，這幾天後面的活動將取消不出席。

蕭美琴今在臉書貼出快篩兩條線的照片，並提到稍早去苗栗謝票活動的路上，因有鼻塞症狀，在車上做了快篩結果陽性，第二度確診。蕭美琴表示，她與總統當選人賴清德以及活動主辦人說明後，還是依照衛福部的指引全程戴口罩，還戴了兩層，但不用餐也不握手，跟人保持距離零接觸，完成苗栗兩場感恩活動。

蕭美琴表示，要向熱情想拍照或伸手握手而沒握到的大家說抱歉，為了保護大家，這幾天後面的活動就先取消不出席，也請大家體諒。

蕭美琴也提到，希望昨天在台中有跟她近距離互動的朋友們都平安健康，最後也不忘體醒最近天氣變化大，除了Covid-19還有流感正在快速傳播，請大家保重身體。