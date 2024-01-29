民進黨副總統當選人蕭美琴今（29）日傳出第二度確診新冠肺炎。蕭美琴則在臉書表示，去苗栗謝票活動的路上，因有鼻塞症狀，做快篩後結果呈現陽性，蕭美琴說為保護大家，這幾天後面的活動將取消不出席。
蕭美琴今在臉書貼出快篩兩條線的照片，並提到稍早去苗栗謝票活動的路上，因有鼻塞症狀，在車上做了快篩結果陽性，第二度確診。蕭美琴表示，她與總統當選人賴清德以及活動主辦人說明後，還是依照衛福部的指引全程戴口罩，還戴了兩層，但不用餐也不握手，跟人保持距離零接觸，完成苗栗兩場感恩活動。
蕭美琴表示，要向熱情想拍照或伸手握手而沒握到的大家說抱歉，為了保護大家，這幾天後面的活動就先取消不出席，也請大家體諒。
蕭美琴也提到，希望昨天在台中有跟她近距離互動的朋友們都平安健康，最後也不忘體醒最近天氣變化大，除了Covid-19還有流感正在快速傳播，請大家保重身體。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。