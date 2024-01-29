農曆新年前許多人在家除舊布新，命理師楊登嵙建議有9大類物品一定要斷捨離。（資料照片）

再過不到2周就是農曆新年，許多人把握最後假期除舊布新，但通常在大掃除時，許多東西該不該繼續留著？都讓人大為苦惱，命理師楊登嵙就指出，「除舊布新」就是要清除過去的穢氣、汙穢，才能迎接新的、好的，也因此，有9大類物品一定要丟掉，新年才能迎接好運到。

楊登嵙說，第一類要先丟棄的就是破掉的鍋碗瓢盆，即便破的碗或杯子上只是有裂痕，最好也都能丟就丟，以免不小心割傷，甚至可能引發意外或有破財的危險；此外，家中若還留有枯死的植物，可能孳生細菌，且枯槁有衰敗的意思，容易導致運勢下滑，建議將枯死的植物連根拔除。

楊登嵙指出，壞掉的家電用品堆置在房子內會引來不穩定、衰敗的磁場，也建議若不打算修復就丟掉；老舊的娃娃、人偶容易附著陰氣且導致犯小人；過期、老舊的雜誌或型錄也容易發霉，導致健康不佳、運氣下滑；另老舊破損的衣服易引發破財。

此外，包括看了會讓人心情不好、引發負能量的物品，以及過期的藥物、食品都應該丟棄，避免造成健康問題。楊登嵙說，除舊佈新就是要將舊的、不好的「氣」送走，並迎來新的、好的「氣」。

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