新湖分局長黃政龍宣誓就職。（新竹縣警局提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹縣重要警職人事異動，縣警局主任秘書及竹北分局、新湖分局2位分局長29日到任，新任主任秘書由基隆市警察局督察長陳啟明接任，竹北分局長由屏東縣警局東港分局長張世儒接任，新湖分局長由澎湖縣警察局馬公分局長黃政龍接任。

新任竹北分局長張世儒，中央警察大學行政警察科64期畢業，歷任台南市警察局新化分局行政組組長、歸仁分局交通組及防治組組長、嘉義縣警局布袋分局長及屏東縣警局東港分局長，職務歷練豐富，且熟稔基層派出所各項勤業務運作。

新任的新湖分局長黃政龍，中央警察大學行政管理學系64期畢業、中原大學法律系碩士及中央警察大學警察政策研究所博士畢業，歷任桃園市警察局大溪分局秘書室主任及中壢分局保安民防組組長、屏東縣警局枋寮分局長及澎湖縣警局馬公分局長，學、經歷豐富且熟稔基層勤業務運作。

縣警局長宣介慈在交接典禮上期勉借重二位新任分局長豐富的才能與經驗，持續提升各方面警政績效及打擊犯罪，帶領所屬分局警察同仁共同建構新竹縣良好治安環境及強化警政服務，並在楊縣長營造幸福科技首都的施政理念下，持續守護新竹縣的治安與交通，共同為打造讓民眾安居的優質新竹縣而努力。

卸任主任秘書林鼎鈞調任基隆市警局督察長，卸任竹北分局長林明鋒調任澎湖縣警局督察長，卸任新湖分局長羅裕城調任新竹市警第一分局分局長。