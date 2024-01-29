一名女網友最近想婚，於是跟男友坦白她從大二開始接伴遊，男友得知真相後竟秒跟她分手，讓她傻眼，怒批男友只是一個月賺不到12萬的工程師，而她一個月最多可賺5、60萬，憑什麼提分手？貼文PO出引起網友熱烈討論。

原PO日前在臉書「匿名公社」發文，她從大學二年級開始穩定在接伴遊，也就是與客人出去玩，吃飯、聊天、逛街、看電影等，讓富商、客人有戀愛的感覺，不過最近她有想結婚的念頭，閨蜜也勸她如果愛男友就要坦白，於是鼓起勇氣告訴男友她工作是伴遊的事。

原PO表示，之前男友一直以為她家裡很有錢，不用每天上班，但一得知女友在做伴遊後，男友秒跟原PO分手，原PO難過地跑去跟閨蜜哭訴，還被對方笑說這種人也沒必要繼續相處，兩人也當場撕破臉。原PO哭了兩天仍不解，她一個月最多曾賺5、60萬，男友只是個工程師，一個月賺不到12萬，憑什麼跟她提分手？當工程師了不起？直呼「我不偷不搶，靠努力賺錢憑什麼要被看不起」。

對此，網友們紛紛回應，「那妳幹嘛瞞著男友，還讓他以為妳家世不錯」、「換個立場，你的男友是在陪貴婦吃飯伴遊，妳能接受再來談！」、「覺得噁心而已，要是我也是秒分」、「既然不偷不搶 那當初幹嘛隱瞞呢」、「恭喜男生，不是結婚後才知道」；但也有人懷疑，「又是創作文」、「這是假文吧？鼓勵人去做伴遊」。