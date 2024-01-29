現代人多有腸胃不適的問題，不少人更深受反覆胃潰瘍或胃食道逆流所擾，不妨檢視一下用餐順序，稍微調整或許就能帶來正面結果。對此，營養師高敏敏指出，正確的進食順序應先吃蛋白質讓胃酸能分解消化，再吃蔬菜幫助腸胃蠕動，澱粉則放在最後吃，以免刺激胃酸分泌。

高敏敏在粉專「高敏敏 營養師」發影片分享吃飯的正確順序，尤其是胃部消化較弱、常胃食道逆流、有胃潰傷者，更值得參考此吃法。她提到，首先應看清楚餐桌上誰是蛋白質、蔬菜及澱粉，第一口應攝入蛋白質，如魚肉、雞肉、牛肉等，因胃酸需要分解蛋白質，所以先吃下去可讓其消化。

接著再吃蔬菜類，高敏敏說明，因蔬菜富含膳食纖維，可以讓腸胃蠕動比較快，從而幫助中和胃酸中的酸害。

最後才吃澱粉類，像是米飯、麵條、烏龍麵、蕎麥麵、五穀雜糧飯等，高敏敏表示，澱粉會刺激胃酸分泌，所以前面有先吃蛋白質、蔬菜墊胃，再吃澱粉，就不會讓胃太不舒服。

至於若要喝湯、吃水果，理想的進食順序又為何？高敏敏先前提到，餐前先喝湯，但以清淡湯為主，避免濃勾芡湯，因為勾芡中含有大量澱粉，熱量高且易囤積，多吃無益；水果則可以餐與餐之間吃，1份水果約1個拳頭大，1天攝取2份，補充膳食纖維及維生素C。