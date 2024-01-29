嘉義市長黃敏惠29日主持舉行卸、新任分局長聯合交接典禮。（呂妍庭攝）

嘉義市長黃敏惠29日主持舉行卸、新任分局長聯合交接典禮，談到市議員林煒軒遭毆打成事，強調她強烈譴責任何暴力，對此事件表示遺憾，對於任何暴力不法行為，大家一起合力來阻絕，也要求警察局依法究辦到底，絕不寬貸，嘉義市決不容忍暴力行為的發生，全力守護嘉義市民的安全。

黃敏惠說，真的要阻絕任何暴力，不只是對民眾或議員，都非常不應該，希望社會霸凌、暴力事件大家要合力阻絕，也相信此事，警察局同仁一定秉公處理，勿枉勿縱，還市民和平美好的環境，更強調雖正值警察人事上任、交接，但嘉市沒有任何治安空窗期，相信警方會把真相釐清楚，再跟大家報告。

今由第一分局副分局長殷嘉宏及第二分局副分局長曾文彥代表卸任分局長，分別交接印信給新任分局長何明祥及簡彥匡，黃敏惠主持見證，典禮中同時介紹新任主任秘書李益杰，期勉李益杰、兩位新任分局長接任後能發揮所長，在局長沈炳信領導下，全心投入維護嘉義市治安祥和。