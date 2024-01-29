長榮航空機師醞釀春節罷工，行政院副院長鄭文燦昨（28）晚介入協調，勞資達成共識解除罷工危機，交通部長王國材今下午出席「路老師」授證典禮時表示，1月22日罷工投票後至27日，每日退5千張機票，他有跟長榮航空公司提到退票旅客及旅行社如何處理，這部分留給長榮航空自己處理。

王國材被問到長榮罷工調解過程時指出，上周六、日是最關鍵，因為有幾個勞資爭議一直沒辦法解，鄭文燦過去在桃園時跟長榮勞資都有不錯交情，六、日捨棄很多行程，全心協調，這個很關鍵，長榮勞資也信任鄭文燦，最後勞資本於公司聲譽跟可能造成民怨，雙方都願意各退一步，昨晚達成協議。

長榮罷工惹民怨，退票旅客權益損失如何處理？王國材說，1月22日以後， 春節原來每天長榮三3.8萬疏運旅客人次，後來就一直減少，到上周六剩下3.3萬人次，每天退5千張票，他昨天也跟長榮副總提到，針對退票旅客或旅行業如何處理，長榮表示會妥善處理就留給他們自己處理。

台鐵產業工會計畫春節期間發動「依法休假」，恐衝擊春節疏運，王國材對次表示，大部分台鐵員工都有參加的台鐵企業工會是支持春節疏運，現在也幫忙勸導有參加產工同仁回來，他上周五也跟台鐵董事長杜微討論，目前春節疏運沒問題。

至於交通運輸業罷工預告期是否入法，王國材表示，2019年當時有討論一段時間，勞動部也跟勞團做很多討論，在交通部立場是支持罷工預告期，但勞團覺得預告期入法，勞權會受損，2019年開始勞動部有相當多討論，目前傾向不修法。

王國材表示，的確過去在討論罷工預告期都在談無法取代，例如國籍航空很難替代，當時也有這樣課題，但勞團認為例如罷工投票就是一個預告等，勞權這部分還需要時間討論，但他會把現在旅行業聲音傳達給勞動部長去溝通。

王國材強調，最重要還是勞資和諧，他最近處理發覺勞資爭議也沒那麼大，勞方對公司都有向心力，往往是溝通出問題，讓小問題變成大問題，所以他要求交通部國營公司董事長、總經理，每一季定期要跟工會主要幹部溝通，會員反映問題即時處理，就不會累積變成罷工行動，他昨天也請長榮航空可以參考。