以色列指控聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）12名職員，參與去（2023）年10月7日哈瑪斯在以色列釀成1200人罹難的突襲行動，以色列彙整情報進一步指出，當中10人為哈瑪斯成員，有人當天綁架以色列婦女，有人提供彈藥，有人把以色列人的遺體運至加薩，令人驚訝的是，當中有些人還在聯合國學校教書。

以色列指控聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署12名員工涉及哈瑪斯對以色列的突襲行動後，聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署26日開除9名職員，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）昨（28）日表示，對指控感到「震驚」，至今已經有包括美國、英國、日本等8國暫停對UNRWA提供資金。

在以色列指控UNRWA職員參與哈瑪斯對以色列的攻擊後，多國暫停金援。

原先外界對以色列的指控內容所知不多，不過《紐約時報》（New York Times）28日引述以色列提供給美國的情報檔案指出，以色列認定當中10名職員為哈瑪斯成員，另一人隸屬於另一個巴勒斯坦激進組織「伊斯蘭聖戰組織」（Islamic Jihad）。

以色列提供的檔案羅列了每一名涉事人員的姓名、職業及指控，指出根據通聯紀錄，確認了當中6名男職員當天在以色列境內的動向，其餘在加薩的職員討論了這場攻擊行動，當中有3人收到簡訊，要求他們於10月7日前往集合點，另一人被告知要攜帶存放家中的火箭推進榴彈（rocket-propelled grenades）。

令人驚訝的是，當中7名被控人員平時是聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署學校的老師，教授數學與阿拉伯文，另外2人同樣在學校任職，其餘3人分別為一般職員、社工及倉庫經理。

以色列指控其中一名在加薩南部大城汗尤尼斯（Khan Younis）擔任學校顧問的職員，和兒子一同綁架一名以色列婦女；在加薩中部紐瑟拉特（Nuseirat）擔任社工的職員將一名以色列士兵的遺體運至加薩，並且在10月7日突襲當天分發彈藥、調度車輛。

2名匿名西方官員證實有收到以色列的指控檔案，但無法確認指控是否屬實，儘管如此，美國官員認為指控相當可信，足以暫停對聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署的援助。

圖為加薩南部民眾接收UNRWA援助的麵粉。（資料照／路透社）

■聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）是什麼？

美國有線電視新聞網（CNN）報導，聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署是在1948年第一次以阿戰爭後成立，旨在對流離失所的巴勒斯坦人提供人道救援。該組織將巴勒斯坦難民定義為：1946年6月1日至1948年5月15日期間居住地為巴勒斯坦，並且因為1948年戰爭而失去家園及生計的人。

目前約有590萬人符合定義，當中多數為初代難民的後代。

根據聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署官網，該機構對巴勒斯坦難民提供援助，援助範圍涵蓋教育、醫療保健、難民營基礎設施、社會服務與緊急援助。

《紐約時報》指出，聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署是加薩地區最大的雇主之一，一共僱用1.3萬人，當中多數為巴勒斯坦人。