精選XO醬禮盒嚴選上等干貝、櫻花蝦，配以辣椒、蒜蓉、紅蔥頭等食材拌炒而成，鹹香下飯、口感濃郁細膩，售價1180元。（福容大飯店提供）

福容桃園機捷A8店備有多款西式伴手禮，適合新年走春送禮，「生乳捲」口感清爽並帶濃濃蛋香，售價680元。（福容大飯店提供）

農曆春節倒數中，過年少不了外出拜訪親朋好友，走春求吉利。瞄準新春送禮需求，飯店業者紛紛推出品項豐盛的伴手禮，從甜點到傳統糕類，甚至是主廚製作的特色醬料、風味美饌，有甜有鹹，兼顧造型與美味，甚至是商品獨特性，缺一不可，就是要搶食年節禮盒市場的大餅。

【福容飯店禮盒多樣性 會員最多88折優惠】

福容大飯店貼心為回娘家的女兒們準備年節伴手禮，最低380元起，有精選XO醬禮盒、港式臘味蘿蔔糕、懷舊家鄉芋頭糕、雙醬禮盒等實用的贈禮選項。其中精選XO醬禮盒嚴選上等干貝、櫻花蝦，配以辣椒、蒜蓉、紅蔥頭等食材拌炒而成，鹹香下飯、口感濃郁細膩；港式臘味蘿蔔糕則呈現古早家鄉味，口感Q潤、用料實在；懷舊家鄉芋頭糕濃郁的芋頭香氣，再搭配港式臘腸與蝦米，融合記憶中的懷舊美味。

若喜歡西式口味的人，福容桃園機捷A8店推出水果奶酪、生乳捲、香蕉派及莓果派等伴手禮，生乳捲選用法國頂級鮮奶油，搭配雞蛋以黃金比例製作，口感清爽並帶濃濃蛋香，售價680元。新鮮水果奶酪禮盒4入售價599元，香醇奶酪加上藍莓、鳳梨等水果，健康美味，適合過年團聚共享。而福容桃園店的「鳳凰元寶酥」黃色元寶吉祥討喜，吃得到綿密紅豆泥，售價680元。

另有象徵福氣旺來的「御選鳳梨酥／蔓越莓酥」禮盒，選用日曬熟成的台灣鳳梨及嚴選蔓越莓，製成紮實飽滿內餡，搭配法式烘培的專業傳統工法，交織出酸酸甜甜的幸福口感。加入福容「享福卡」會員可享新福級95折、銀福級9折、金福級88折優惠。

【大地酒店粉色禮盒迎春 早鳥9折倒數中】

北投大地酒店推出「花獻大地」迎春禮盒，1月31日前訂購享8折早鳥優惠。（大地酒店提供）

「花獻大地」迎春禮盒，內含黃金南瓜酥、南瓜金絲糖、桂花蝴蝶酥，南瓜點心由在地小農的南瓜製成。（大地酒店提供）

北投大地酒店推出「花獻大地」迎春禮盒，禮盒以花卉爭豔為主視覺，深淺不一的粉色背景與粉紅花朵，營造出浪漫又療癒的春天氣息。禮盒內含健康美味的「黃金南瓜酥」、甜而不膩的「南瓜金絲糖」、結合肉桂與桂花，風味獨特的「桂花蝴蝶酥」，皆由西餐廳點心房李建嶔主廚率領團隊精心打造，南瓜小點由在地小農的南瓜製作而成，1月31日前訂購享8折早鳥優惠。

【日系大倉久和大飯店 日本高檔西京燒誘人】

「馥郁雅香匠心禮盒」集結「TheNine」烘培坊多款熱銷商品，讓民眾一次遍嘗多款美食。（大倉久和大飯店提供）

「桃花林」中餐廳推出「極品手工臻味禮盒」，禮合內含港式XO醬、口水雞醬、川味麻醬、廈門沙茶醬各1罐，售價1388元。（大倉久和大飯店提供）

「山里」日料餐廳推出3款不同組合的「西京燒」禮盒供消費者選購，每盒售價2000元以上。（大倉久和大飯店提供）

日系大倉久和大飯店也推出3款年節禮盒搶市，每款售價1388元起，送禮自用皆宜。其中一款「馥郁雅香匠心禮盒」，精選手工白巧克力蒸麥餅乾、法式手工軟糖、鳳梨酥、牛軋糖及蛋黃酥等館內「The Nine」烘焙坊的暢銷品，多種享受一次滿足，售價2500元。

另一款來自日本關西料理的「西京燒」，適合喜愛日式料理的饕客。「西京燒」在日本室町時代是只有和尚與貴族才能享受到的高級食材，使用發酵時間較短且鹽份低的白味噌醃漬食材，白味噌微甜微鹹略帶酒香，特別適合搭配富含油脂且肉質細膩的魚類。西京味噌高雅香氣滲透極鮮海味，經過燒烤帶出獨特醇厚馥郁、鹹甘芳鮮的溫潤風韻，耐人尋味。「山里」日料餐廳推出3款不同組合的「西京燒」禮盒，共有圓鱈及鮭魚2種口味，每款2000元起。

此外，「桃花林」中餐廳則推出「極品手工臻味禮盒」，內含港式XO醬、口水雞醬、川味麻醬、廈門沙茶醬各1罐，售價1388元。