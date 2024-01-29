全球晶圓代工產業競爭激烈，研究機構預估，2027年大陸在成熟製程的佔比會拉高至39%，台灣的比重可能降至40%，龍頭地位面臨挑戰，此外，若美國在先進製程的產能持續開出，台灣先進製程佔比也會從68%略為下滑至60%左右。

美中關係不佳，美國擴大管制半導體設備與先進半導體出口至大陸，迫使大陸政府與企業全力發展成熟製程，成功拉抬市佔率，集邦科技指出，到了2027年，大陸成熟製程在全球的佔比會達到39%，壓縮台灣與南韓的比重。

屆時，台灣在成熟製程的佔比將下修至40%，過往在成熟製程的領先地位面臨大陸的挑戰。另一方面，由於美國積極推動半導體在地生產，等到2027年產能陸續開出，台灣在先進製程（包括含16/14奈米及更先進製程）的佔比也會下滑。

目前台灣的佔比約68%，到時候可能會降至60%，美國佔比會提高至17%，即使比重有所改變，但先進製程依然由台積電與三星掌握超過半數的產能，且在EUV世代，台灣掌握高達8成的生產比重，緊握關鍵技術。

台灣廠商在晶片業扮演重要角色，尤其各國在推動半導體產業時仍仰賴現有廠商擴廠，如同台積電在日本、美國及歐洲等地都已經展開布局。