台北市立動物園具有繁衍能力的小貓熊都是堂兄弟姊妹，彼此繁衍將面臨近親繁殖的問題，北市動物園經與日本動物園洽談，日方安排雄性小貓熊「未來」去年12月底抵台，北市動物園日前完成健檢，今日正式加入小貓熊大家庭，準備在繁殖季與雌性小貓熊配對。

台北市立動物園共13隻小貓熊，其中5隻雄性、3雌性具繁殖能力，但因都是2014年從大陸福州大熊貓研究交流中心引進台灣的小貓熊「歡歡」、「美可」跟「YY」所生產，彼此繁衍會有近親繁殖風險，北市動物園去年就親曾赴日本動物園洽詢小貓熊交換血緣的機會，1至2隻小貓熊可望來台。

北市動物園表示，來自日本的小貓熊「未來」是去年12月28日抵台，今年1月23日完成健檢，1月29日結束檢疫正式加入溫帶區小貓熊大家庭，準備成為維繫小貓熊族群個體數及基因歧異度的新血緣。

動物園長諶亦聰表示，未來的個性穩定、愛吃水果，檢疫期間只要有蘋果，都乖乖配合獸醫與保育員進行晶片掃描和基本觀察的工作，為確保「未來」的健康，今年1月23日獸醫師為牠進行全身麻醉健康檢查，包括例行性的血液學、影像學、齒科、眼科等基礎資訊，並採取檢體進行疾病篩檢，以確認「未來」健康無虞，以加入動物園的族群中。

園方表示，未來將在繁殖季裡與合適的雌性小貓熊配對，無法馬上與大家見面，期許未來早日配對成功，為小貓熊家族增添新生力軍。