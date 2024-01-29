行政院從今年1月1日起為公教人員加薪4％，但全國教師工會總聯合會發現，中小學教師確實是調整4％，但一般公務員的專業加給實際上卻調高6.25％到12.79％，明顯差別待遇。他們要求調薪不應厚此薄彼，要求法制化並將公教員工代表納入薪資審議委員會。

公務人員的薪水包含本薪及專業加給，各占一半左右。全教總理事長侯俊良表示，在無預警的情況下，行政院人事行政總處將過去公務人員專業加給表（一）直接併入表（二）適用，造成一般公務人員在專業加給上調薪6.25％～12.79％。

侯俊良表示，今年調薪教育人員仍有部分區別，高教人員學術研究加給調薪15％，中小學教師則是調整4％，明顯差別對待。全教總反對差別性調薪，要求政府應該說清楚，對全體公教人員的調薪幅度應有一致性，方符公平正義。

侯俊良指出， 行政院照顧專業加給較低一般公務人員，無可厚非，但藉著調薪操作悄然修正專業加給表，粗糙的作法只會讓政府的公信力下降，損及全國公務人員聲譽。

侯俊良指出，檢視過往調薪，教育人員加給部分除學術研究加給與主管職務加給外，其他法定職務加給均被排除調薪範圍，教師兼任導師及擔任特殊教育之職務加給，自104年教師待遇條例制定至今均未調整。全教總認為，行政院應秉持照顧一般公務人員之加給調整之胸懷，將教師之職務加給均納入調薪項目範圍。

全教總表示，有關軍公教薪資調整，應該法制化，應以「重要民生物價指數」為基準，才能真實反映實質物價水準，維持基層員工基本生活。全教總再次呼籲應將公教員工代表納入薪資審議委員會，唯有建立公開、透明的調薪機制，才能真正杜絕黑箱作業。