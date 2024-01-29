2024年1月29日新北市／受害者陳男與辜姓車手的手機對話內容。（新北市三峽警分局提供／劉瑋晴新北傳真）

新北市三峽區一名50歲的陳姓男子誤入臉書投資廣告，前後一共投入258萬元，詐騙集團還以陳男完成200萬元的交易為由，贈送他一支iphone15 pro手機，讓他信以為真，直到最後因為無法領回投資款項才發現是一場騙局，向轄區三峽警分局報案，26日晚間與員警埋伏在速食店內，順利逮捕這名25歲辜姓車手。

輕信臉書投資廣告 收下iphone15代價高達3百萬

25歲辜姓車手26日晚間身穿白褲黑外套，獨自走進速食店內，與被害人相約在2樓靠窗位子進行交易，準備要跟被害人收取20萬的虛擬貨幣交易現金，正當2人面交時，背後一群員警衝上前逮捕辜姓車手，並在辜姓車手身上搜出50萬現金、虛擬通貨交易證明書、工作用手機及2張SIM卡。

26歲辜姓車手，原本從事工地零工，因為在網路上看到徵人廣告，強調輕鬆賺、高薪，先跟詐團取得工作用手機後，就以單線聯繫方式，接受指派前往收取現款，每次完成可獲得2至3萬元，26日晚間收到詐騙集團指令，從桃園跑到三峽面交，雖然辜男堅稱自己才上工第二天就被逮，前面二次面交不是他所為，但員警從他熟練的手法懷疑他犯案不只一件。

辜姓車手也坦承前一晚也在新北市蘆洲的咖啡館犯案，50萬是剛收來還沒上繳的贓款，但稱自己只是應徵虛擬貨幣的外務人員，對虛擬貨幣一竅不通不知這是犯罪行為，如今狼狽落網，說法一一被員警拆穿。

經了解，這個投資詐騙集團專門以投資虛擬貨幣(泰達幣)為由，被害人一旦上鉤，一開始會在群組提供免費的福利金讓被害人嘗試操作，上手後就會要求被害人儲值，可利用匯款及面交兩種方式，被害人前後二次面交共給了車手220萬，對方稱已將泰達幣存到被害人開設的錢包內，卻都沒提共任何憑證，直到最近陳男想將投資的錢領回遭推託才驚覺遭詐，於是向三峽警分局報案，配合員警將詐騙車手誘出逮捕。