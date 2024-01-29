台鐵產業工會不滿津貼發放不公、休假權益被漠視，去年12月21日發起會員連署擬在春節期間「依法休假」，產工甫宣布，考量近期機師罷工爭議，國人對交通運輸穩定不信任，再次行動恐損國人的信任，理監事經討論暫緩此次春節「依法休假」行動，也痛批交通部對台鐵長期低薪、缺人不聞不問。交通部長王國材說，目前台鐵春節疏運沒問題。

台鐵產工發布聲明稿表示，昨（28）日晚間在行政院、交通部斡旋下，機師工會罷工事件在薪資待遇調升下落幕，反觀台鐵同屬交通運輸業，長期處於低薪、缺人，作為最大股東交通部更有絕對能力處理，卻是不聞不問，只處理高薪勞工爭議，卻遺忘低薪勞工的處境。

產工昨上午召開理監事會議，統計迄今為止繳交連署書與假單人數，雖未超過2017年連署數量，但也明確掌握多數地區之車長與站務人員過半連署，且足以影響春節疏運之實力。

台鐵產業工會表示，考量近期機師工會罷工等勞資爭議，國人對交通運輸穩定不信任，再次行動恐損國人對我國交通運輸信任，以及車長自主備勤津貼調高一案，勞資雙方已有明確共識將提高，因此理監事在與車站、車班代表討論後，以及保障所有響應行動會員與員工，暫緩本次春節依法休假行動。

產工強調，雖暫緩行動，也要告訴交通部與台鐵公司，縱使面對公司化衝擊下人力流失、休假權益受損、待遇不公，這群交通部轄下國營事業最低薪的員工，最後仍將國人運輸作為行動考量之一，交通部與台鐵公司若只是著重在解決「駕駛員」的訴求，遺忘忽視這群在第一線盡心盡力維持鐵路運輸安全、服務旅客的站務及調車人員、車長以及機、工、電務員工，放任人才流失、待遇差距持續拉大，依法休假行動仍會再起。

產工提醒交通部與台鐵公司，推動車長自主備勤津貼從每小時88元提高至基本時薪一案，1月已通過勞資協商會議，將送審董事會、行政院，資方也表示將會提高，顯見勞資雙方已有共識，交通部與台鐵公司務必兌現承諾別再跳票，拿出實際行動證明不是只在意駕駛員的訴求，不要只是照顧高薪勞工。

台鐵產工表示，有鑑於此次依法休假行動取消，已遞交「依法休假」聲明書產工將予以保存，但請各位員工注意，若仍有春節連假請假需求，請務必於2月1日前將個人假單遞給單位主管，明確告知國定假日不同意出勤，若因此遭到拒絕請假，或記曠職、懲處等不法行為，請連繫產工協助您。

台鐵產業工會計畫春節期間發動「依法休假」，恐衝擊春節疏運，王國材今下午受訪時表示，大部分台鐵員工都有參加的台鐵企業工會是支持春節疏運，現在幫忙勸導有參加產工的同仁回來，他上周五也跟台鐵董事長杜微討論，目前春節疏運沒問題。