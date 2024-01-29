廚房抽油煙機佈滿的油垢，讓不少主婦傷透腦筋，一名女子近日在全聯買到一款廚房油垢清潔劑，大讚不像他牌清潔劑有刺鼻味道，使用時空氣中會飄出淡淡果香味，清潔劑所產生的泡泡也有清潔效果，讓抽油煙機煥然一新，她的使用心得引發網友關注。

原PO前天（27日）於臉書社團《我愛全聯-好物老實説》指出，在全聯買到一款標榜可以崩解廚房油垢的清潔劑，噴在抽油煙機上效果不錯，泡沫很綿密，味道不刺鼻，還飄出淡淡的果香味，大讚打掃再也不用戴口罩了。

貼文曝光後，吸引網友討論，用過的人皆表示很好用，該品牌還有針對不同需求，推出不同功效，包括除黴、馬桶清潔等，任何髒汙都能清得很乾淨，洗完就像新的一般。

留言中也有不少人分享維持抽油煙機乾淨的方式，如用保鮮膜包覆，使用保鮮膜的好處是，若表面已布滿油垢或髒汙，可直接移除、丟棄也不心疼，或是購買抽油煙機防塵套，也能預防頑強的油垢沾附在抽油煙機。